Az első előadáson, június másodikán Grőber József polgármester, aki maga is szerepel, Pilátust alakítja, köszöntőjében elmondta, hogy Jézus szenvedéstörténete a Veszprém megyei értéktárban is szerepel. Azon dolgoznak, hogy jövőre, a harmincadik évben az országos értéktárba is felvegyék, vagyis váljék hungarikummá. Európában egyedül Magyarpolányban adják elő évente a passiót, máshol három-, öt-, de van, ahol csak tízévente. A polgármester hozzátette, mindenki szűrje le a darab tanulságait, vigye haza, és építse be saját életébe.

Idén már 29. alkalommal mutatják be Magyarpolány és a térség lakosai a darabot, amelynek az érdekessége, hogy Jézus szerepén kívül mindent lelkes amatőrök játszanak, akik a bemutató előtt hetekig próbálnak.

A csaknem 120 tagú szereplőgárda nagy része ugyanazokból áll. A próbák és az előadások a közösséget is összekovácsolják. Megtudtuk, hogy idén sok gyermeket vontak be, egy részük szöveges szerepet kapott. A legkisebbek bevonásával az a céljuk, hogy biztosítsák a hagyomány fennmaradását. A legfiatalabb énekes szereplő hatesztendős, a legidősebb betöltötte a hetvenet. Újdonság még a kettős szereposztás, többek között Mária és Lucifer szerepét is ketten tanulták meg, így ha valaki nem tudna részt venni az előadáson, a másik be tud lépni. A helyieken kívül a térség színházkedvelő lakosai is részt vesznek az előadásban.