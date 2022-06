Az első alkotás tavaly nyáron készült el, az alkotó ezúttal is a Hősök együttesből Ozsváth Gergely, azaz Mentha.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) felidézte, a falfestés egy igazi csapatmunka eredményeként jött létre: Ozsváth Gergely ötletét a Lélektér Alapítvány segítette és vette szárnyai alá, a projekt sikerét pedig az is jelzi, hogy a tavalyi mural elkészítése után Győrből is felkérést kapott egy falfestmény megalkotására a graffitis. A képviselő reményét fejezte ki, hogy a kezdeményezés újabb helyszíneken folytatódik Veszprémben a jövőben.

Takáts Emese, a Lélektér Alapítvány kuratóriumi elnöke arról beszélt, a kezdeményezésre a tavalyi évhez hasonlóan a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros pályázatán nyertek el forrást. Kiemelte, a mintegy 200 lakásos lakóközösség is nyitottan állt a WestpremeMural 2.0 nevű projekthez, és megadták hozzájárulásukat a falfestéshez. Hozzátette, az első muralhoz hasonlóan – amelyen egy kézilabda jelent meg – ezúttal is Veszprémhez szorosan kötődő motívum kerül fel a ház falára: István király és Gizella királyné portréja, valamint a viadukt is látszódik.

Ozsváth Gergely elmondta, régi álma teljesül a falfestmény létrehozásával, amely azért is különleges számára, mert a Haszkovó-lakótelepen nőtt fel, és karrierje is ebből a városrészből indult. Kérdésünkre elmondta, a festést az előkészítés (skiccelés) után csütörtökön kezdték el, és legkésőbb június 14-ig befejezik az alkotást. A munkafolyamat megegyezik a tavalyival: a háttér elkészítése után jön a fő motívum felfújása. Ozsváth Gergely a munkát unokatestvérével, Ozsváth Tamással közösen végzi, naponta kilenc-tíz órát dolgoznak. A mintegy 300 négyzetméteres felületre 200 festékszórót és közel száz liter diszperzit alapú festéket használnak fel.

Elhangzott, június 10-én, pénteken közösségi élményfestést tartanak a Munkácsy utca 3.-nál, amikor az érdeklődők is kipróbálhatják a graffitizést.