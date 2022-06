A Huszton született és a lvovi zeneakadémián végzett művészt a veszprémiek jól ismerik, többször is fellépett már a megyeszékhelyen. A miskolci színház zenekarának tagjaként tanít, koncertezik, Magyarország számos településén fellép, gitártábort szervez Balatonfüreden is.

Néhány évvel ezelőtt írt operájának Szerbiában volt az ősbemutatója, ám a veszprémi ukrán közösség felkérésére a közelmúltban itt is láthatták a veszprémiek különböző magyar színházakból érkezett profi énekesek – Kolozsi Balázs, Marozsán Zoltán, Demeter Sándor, Zán András, Vajda Éva, Zamatóczky Florianna – közreműködésével. Egy jól sikerült ajánlásból és kezdeményezésből nagyszerű előadás kerekedett, amelyet az Európa Kulturális Fővárosa projekt programjaként a veszprémi közönség előtt is bemutathattak. Az opera librettóját Utry Attila írta. Vele és a koncert végére vastapssal jutalmazott társulat művészeivel az elő- adás előtt író-olvasó-szerző találkozón találkozhatott, beszélgethetett a közönség.

A színvonalas opera veszprémi koncertbemutatóját a Dnipro Országos Ukrán Kulturális Egyesület, a Miniszterelnökség, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület és a Nova Hvilja Egyesület támogatásával biztosították.