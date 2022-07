A műhely vezetője, Csabai Tibor grafikus művész húsz táborozót, zömében grafikusokat fogadott hét napon át. – Tizenhatan magyar alkotók voltak, valamint két ausztriai és két fiatalabb észt táborozó is velünk tartott. Utóbbiak korábban tőlünk vették a mintát és azóta Észtországban nem csak workshopokat, hanem egy hetes táborokat szerveznek a mienkhez hasonló céllal. A nyári művésztelepnek nincs kiemelt célja, szabadon alkothat mindenki, és örülünk annak, hogy sokakkal bár év közben is tartjuk a kapcsolatot, de itt újra találkozunk. A Dunántúl minden pontját képviselik. Az Ajka környéki hat taggal természetesen rendszeresebb a találkozás, Ajkán rajzstúdiót tartunk fenn más alkotni vágyókkal együtt.

A többiekkel inkább csak nyáron találkozunk, legfeljebb egymás kiállítását nézzük meg év közben. A műhely tagjainak jelentős része hetven év feletti, és örülünk annak, hogy mindig vannak fiatalok, ha csak néhány éven át is tartanak velünk, amíg művészeti iskolában tanulnak. De közülük többen aztán még visszatérnek közénk. A főiskolásokat, egyetemistákat és érdekli a sokszorosító grafika, mi pedig örömmel tanítjuk őket – mondta Csabai Tibor. Az Ajkai Grafikai Műhely legfontosabb célja fenntartani a hagyományos sokszorosító technikákat, például a rézkarc készítését. Egy-egy rajzból több technikai maratási folyamattal készül el a kép. Erről az érdeklődők idén nyílt napon is meggyőződhettek. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektben is helyet kapott a nyílt nap, ahol többen bekapcsolódtak a tábor munkájába. A grafikai műhely negyven évéről készült katalógus lapjain mindenki bepillanthat a műhely történetébe, aki az ajkai Agórán sétál.

A szabadtéri tárlat, a különleges installáció az év végéig látható. A negyven éves műhely az ősz elején, szeptember kilencedikén nyitja a következő kiállítását az ajkai Nagy László Művelődési Központban.