Balatonfüred zászlaját, mely idézi a Balaton és az Anna-bál színét, Hári Lenke alpolgármester kötötte fel a Kossuth rádió zászlórúdjára. A történelmi hajó fedélzetén rengeteg információ elhangzott, nagyon sokan részletezték Balatonfüred, valamint a környék és térsége értékeit, illetve látnivalóit. Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke a megyei értékekről szólt.

Domokos Istvánnal, a Kossuth rádió főszerkesztőjével beszélgetve Molnár Judit önkormányzati képviselő, a Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság elnöke a városi értékeket helyezte fókuszba. Egyebek mellett kiemelte, Balatonfüreden bármerre tekint az ember, különleges, egyedi értékekkel találkozik. – Ilyen a természeti és épített környezetünk, valamint kulturális hagyományaink. A legbüszkébbek a balatonfüredi Anna-bálra vagyunk, hiszen városi, megyei érték, és már a magyar értéktárnak is része – fogalmazott. Hozzátette, a rendezvény nem csupán a bálozóknak szól, ugyanis a bál előtti héten, az Anna-fesztiválon számtalan színvonalas rendezvényen vehetnek részt az idelátogatók, ilyen például az operaház művészeinek lenyűgöző elő­adása, az operagála, valamint a prímásverseny. Elhangzott még, az egykori savanyúvízi fürdőtelep valamennyi épülete egy-egy gyöngyszem. A Flasker András seborvos által, a mai Kossuth Lajos-forrásnál 1702-ben alapított savanyúvízi gyógyfürdő körül 1782 és 1915 között épült fel a ma is látható fürdőtelep, korabeli nevén Savanyúvíz, mai nevén reformkori városrész. Itt a Horváth-ház, az Anna Grand Hotel, a Jókai Emlékház, valamennyi a reformkor szellemét idézi. Az Állami Szívkórház jelentősége is óriási, hiszen számtalan magyar író, költő mellett itt gyógyult Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai költő, akinek emlékfa, szobor, sétány őrzi emlékét.

A Kelén hajó fedélzetéről sugárzott adásból több hungarikummal, magyar értékekkel ismerkedhettek a hallgatók, így bemutatták egyebek mellett a Balaton-felvidéki Nemzeti Park különlegességeit, a népművészeti értékeket, a herendi porcelánt, a kézművesek alkotásait: a tárogatót, a cifraszűrt, valamint a balatoni pincészeteket, illetve borokat, a híres cukrászdákat és az egyedi, csak ezen a környéken készülő süteményeket.

Ezalatt a Vitorlás téren az erre az alkalomra kialakított, úgynevezett hungarikumszigeten a gasztronómiára is gondoltak a szervezők, ugyanis itt megkóstolhatták az érdeklődők, milyen a híres karcagi birkapörkölt, a tradicionális magyar gulyásleves és az eredeti recept alapján készült, finom Jókai-bableves, ahogy azt a híres író, Jókai Mór kedvelte. A téren a hungarikumsátorban lehetett látni Magyarország értékeit. Mindemellett a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából kézműves-foglalkozásokat is tartottak.

A szervezők gondoltak arra is, hogy részletesen mutassák be a Balaton és Balatonfüred különleges értékeit. Meg lehetett ismerni a magyar tenger egyedülálló élővilágát, illetve halait, az év legjobb fagylaltját, a kiváló minőségű füredi borokat, a helyi alkotóművészeket, zenészeket, valamint a Reform­kori Hagyományőrzők Társasága szép, korabeli viseletét.