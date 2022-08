A musical, operett és zenés színházi műfajok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a fiatalok körében. Ez adta az ötletet 2006-ban egy olyan kurzus létrehozásához, ahol a résztvevők ismert, népszerű művészek, zenepedagógusok segítségével ismerkedhetnek meg és sajátíthatják el a műfaj alapjait, stílusjegyeit, és betekintést nyerhetnek a színház világába. A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban tartott háromhetes intenzív kurzus több területen nyújtott fejlődési lehetőséget, biztosított művészi, technikai tudást a fiataloknak. A táborban hangsúlyt kaptak a közösségi tevékenységek, játékok, a csoportos alkotómunka. A széles körű oktatásban a fiatalokat Szabó Szilvia énekművész, a kurzus művészeti vezetője, hangképző tanára segítette.

Közel tíz éve alkotótársa Lőrincz Máté táncművész, táncpedagógus, aki lendületes, humoros koreográfiáival járult hozzá a kurzus programjához.

Endrész Ferenc, a Magyar Állami Operaház magánénekese a gálaműsor első felvonásában bemutatott musicalszíndarab szövegkönyvének alkotója, a darab rendezője. Társrendezőként csatlakozott a produkcióhoz Wéber Tamás színész, aki az előadás fényeiért is felelt. Ruisz Rebeka énekművész, táncos szólót táncolt az előadásban, a nevéhez fűződik az operettműsor kánkánkoreográfiája is. Új terület a kurzuson a színészmesterség, drámajáték és a beszédtechnika, melyben Halas Adelaida színművész, operettprimadonna segítette a gyerekeket, fiatal felnőtteket.

Az alkotótábor állandó oktatói mellett a program részeként művész vendégek is érkeztek, műhelymunkákon kaphattak még több tudást, szakmai ismeretet, művészi szemléletet a résztvevők. Bátori Éva, a Magyar Állami Operaház magánénekese, érdemes, kiváló művész előadása átfogó képet adott a művészként, emberként, tanárként, anyaként megélt tapasztalatairól, gondolatairól, érzéseiről, terveiről. Ebből a tudatosságból, bölcsességből bátorságot meríthettek a művészi pálya iránt érdeklődők.