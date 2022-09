A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 2010-ben hívta életre az évente adományozott díjat, amely a muzeális intézmények kiállítások megvalósításában megnyilvánuló tudományos felkészültségét, újszerűségét, kreativitását, a közönséggel való kapcsolatteremtő képességét jutalmazza. A múzeumok fejlődését támogató civil szakmai szervezet célkitűzése, hogy az általa alapított díj a szakma által értékelt, magas presztízzsel járó elismerés legyen. Szándéka, hogy jó példákat mutasson fel a hatékony, korszerű kiállítási kommunikációra, felhívja a figyelmet a legjobb megoldásokra, erősítse a múzeumok közötti szakmai kapcsolatokat, együttműködéseket.

A díjat három kategóriában osztják ki, egy-egy állandó, időszaki és virtuális kiállítás kapja meg az elismerést. Emellett különdíjakról, dicsérő oklevelekről dönthet a pályázat zsűrije. Az Év Kiállítása Díj oklevelesei között volt 2021-ben a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum Lélek a vizek felett – Múlt és jelen találkozása a tihanyi apátságban című időszaki kiállítása.

A Regulyversumot tavaly szeptemberben nyitották meg, egy éve tekinthető meg Zircen. Reguly életét egyetlen nagy utazásként mutatja be, hiszen a 19 éves, frissen végzett jogászhallgató rövid nyugat-európai utazásából kerekedett ki északi kutatóútja, munkássága leírható egy utazással, irodalmi hasonlattal élve egy fejlődésregény. A nagy utazás alatt az utazgató jogászból – rengeteg munka árán – elismert tudós lett. A kiállítás az út alakulásának körülményeit, okait próbálja bemutatni: milyen háttér, motiváció, milyen véletlenek, találkozások befolyásolták, mennyi vívódással, gonddal járt. A tárlat gyöngyszemei a Reguly által gyűjtött tárgyak.

Az olvasni nem tudó kisgyermektől a tudományos érdeklődésű felnőtt látogatóig mindenki számára alakítottak ki tartalmakat: látványos grafikai és installációs elemeket, kézbe vehető játékokat, interaktív digitális eszközöket és persze hosszabb magyarázó szövegeket is elhelyeztek a termekben. A nyelvrokonságot bemutatóban például az uráli – a finnugor és a szamojéd – nyelvekből hallgathatók meg közös eredetű szavak, példaszövegek. Játékos feladatokon révén tehetik próbára térképezési adottságaikat az érdeklődők, olyanokon keresztül, amelyekkel Reguly is megbirkózott. Például hogyan érthetünk meg egy nyelvet szótár és nyelvtan nélkül; hogyan rajzoljunk térképet a lakosok elmondása alapján.

A Reguly-múzeum már a díj jelöltjei közé kerülést elismerésnek tartja. Állandó kiállításának kitalálója és rendezője Ruttkay-Miklián Eszter volt, sok ember összehangolt munkája révén jött létre.