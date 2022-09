A rendezvény több évtizedes múltra tekint vissza. Tóth Dénes, a programot lebonyolító Herceggyöpi Lovas Egyesület elnöke elmondta, a település határában nagyobb területen folyt szőlőtermesztés korábban, mára néhány régi tőke maradt az erdő szélén a korábbi ültetvényből. A programot és a felvonulás hagyományát ugyanakkor folytatják: idén is számos feldíszített lovas fogat, egyéni lovasok, valamint kisebb és nagyobb traktorok, mezőgazdasági gépek által vontatott utánfutó sorakozott fel szombaton kora délután a Herceggyöp téren, ahonnan a szüreti menet elindult. Érdekesség, hogy a szentgáliak mellett a környező településekről is érkeztek résztvevők, például Bándról, Farkasgyepűről, Ajkáról, Márkóról és Herendről is. A menet indulása előtt a helyi Szűrös Néptáncegyüttes és a „Táltos” Talentum Református Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos tanulói adtak műsort. A települést bejáró felvonuláson több megállót is tartottak, ahol kölcsönösen megkínálták egymást borral, süteménnyel a menet résztvevői és a lakók, valamint a néptáncosok is műsort adtak. A felvonulás – amelyen részt vett Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Weisz Elvira polgármester is – után a résztvevőket megvendégelték cigánylecsóval, vadétellel, majd színpadi műsorok szórakoztatták az érdeklődőket, mondta el Somlai Veronika könyvtáros, aki azt is megjegyezte, az önkormányzat és az egyesület mellett a civilek is nagy segítséget nyújtottak a program megrendezésében. Borban az igazság, borban a vigasz címmel Szeredy Krisztina énekművész és Szeles József színművész produkciójának tapsolhatott a publikum, majd Horváth Tibor és Horváth Richárd muzsikált.