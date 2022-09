Életműve nagyon sokrétű volt, és ezt a kiállításon látható tárgyak is megerősítik: készített plakátokat – filmekhez és reklámokhoz –, könyvillusztrációkat – például Jules Verne (magyarosan Verne Gyula) vagy Krúdy Gyula kötetéhez, és számos gyermekkönyvhöz –, emellett újságillusztrációk, valamint képes és városképes levelezőlapok is fűződnek a nevéhez.

Geiger Richárd 1870-ben született Bécsben, párizsi és bécsi tanulmányai után költözött Budapestre 1896-ban, és építette fel karrierjét. 1910 és 1916 között a korszakban meghatározó Kner Nyomdánál dolgozott litográfusként: itt reklámnyomtatványokhoz, levélzáró bélyegekhez, sőt, még részvényekhez is készített díszítést.