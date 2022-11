Ovádi Péter, a térség parlamenti képviselője szerint Hajmáskér vezetése tudja, miként kell összehozni a közösséget. Felidézte, nemrégiben egy focitornán is járt a községben, amikor szintén a közösségépítésen volt a hangsúly. Most a gasztronómia van a fókuszban, és mint Ovádi Péter fogalmazott, láthatóan nagy szükség van hasonló programokra, egyúttal örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy szépszámú csapat nevezett. Elhangzott az is, hogy a megye egy-egy települése egy-egy gasztronómiai sziget is, hiszen Dudaron dió- és körtefesztivál van, Olaszfalun krumplifesztivál, Szápáron a saláta van a középpontban, Jásdon pedig a bodza. Hajmásér erre a képzeletbeli térképre a kolbászfesztivállal került fel.

A település polgármestere, Köbli Miklós elmondta, ez a harmadik alkalom, hogy a kolbásztöltő és -sütő versenyt megrendezik, melyen tíz csapat indult; igaz, többen jelentkeztek, ám betegség miatt néhányan kénytelenek voltak visszamondani a részvételt. A településvezető szerint a jelenlévők jól érzik magukat, és nemcsak szerintük, hanem a zsűri szerint is kitűnőek a termékek, amelyekhez az önkormányzat biztosította a húst. Megtudtuk, hogy nemcsak sütés lesz, hanem füstölni is fognak majd a nevezők készletéből. Kérdésünkre, hogy miért fontos a közösség életében egy-egy ilyen rendezvény, a polgármester azt válaszolta, egy pályázat kapcsán korábban három évre 54 millió forintot nyertek. Ennek apropóján megmozgatták a települést, és ismét kiderült: jó a közösség, jó a művelődési házban dolgozó kollektíva. Kiderült az is, hogy ebben az esztendőben még egy nagyszabású esemény lesz a művelődési házban, jelesül a falusi karácsony.