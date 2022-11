Ahogy a fesztivál címe is jelzi, nem csak egy helyszínre koncentrálódik az esemény. Megyénként öt-hét helyszín biztosítja a teljes kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak, az egész családnak. A helyszínek és a megtekinthető rajzfilmek listája folyamatosan frissül, de az már biztos, hogy Veszprém megyén belül Ajkán, Devecserben, Balatonkenesén, Berhidán, Herenden és Pétfürdőn lesznek a fesztiválhoz kapcsolódó vetítések, programok. A filmek mellett ugyanis a helyszínek többsége izgalmasabbnál izgalmasabb kísérőprogramokkal (kézműves foglalkozás, kvíz, totó, táncelőadás stb.) várja a látogatókat. Ki ne emlékezne a Vízipók-csodapókra, Frakkra, esetleg a Futrinka utca lakóira vagy a Magyar népmesék sorozat szereplőire? Ezen a hétvégén Bálint Ágnes írói és dramaturgi munkásságában is mazsolázhatunk. A 65 éves Pannónia Filmstúdió alkotásainak köszönhetően különös kalandokba keveredhetünk Mézga Aladárral, mi kérhetjük következőként Dr. Bubót, és A nagy ho-ho-horgász főcímdalát egyként énekelhetjük. Tisztelegve Jankovics Marcell animációs filmes életműve előtt, olyan rajzfilmklasszikusokat is megnézhetünk, mint a János vitéz és Az ember tragédiája.