Úgy vélte, ez azt mutatja, nemcsak a Jeruzsálemhegyen élőknek, hanem minden veszpréminek fontos az őshüllő, amelyet mindenki a sajátjának érezhet. Hozzátette, az alkotás a közösség erejét is jelképezi, ugyanis létrejöttében helyi civilek, például Császár Szabolcs és a Szent Margit Római Katolikus Óvoda apróságai is közreműködtek. Az óvodások közül többen részt vettek az avatóünnepségen is.

Gyulai Attila festőművész, az alkotás készítője örömét fejezte ki, hogy Veszprém nyitott az olyan új képzőművészeti ágra, mint a street art, amely a fiatalokat is megszólíthatja. Elmondta, a kétdimenziós alkotás egy meghatározott pontról nézve kiemelkedik a síkból és háromdimenziósként elevenedik meg a befogadó számára. A mű azt a pillanatot ábrázolja, amikor megtalálták az őshüllőt a veszprémi bányában.

Halmay Gábor önkormányzati képviselő, Bontó László helytörténeti kutató, Gyulai Attila festőművész és Ferenczy Gábor, a Pro Veszprém Kft. ügyvezetője az avatáson

Fotós: Penovác Károly/Napló

Bontó László helytörténeti kutató elmondta, a kavicsfogú álteknősre a Jeruzsálemhegyen működő bányában bukkantak a huszadik század elején, feltárása Laczkó Dezső geológus nevéhez köthető. Érdekesség, hogy az alkotás helyszíne lényegében megegyezik az ősmaradvány megtalálásának helyével.

Ferenczy Gábor, a Pro Veszprém Kft. ügyvezetője elmondta, tavasszal parkosítják az alkotás környezetét.