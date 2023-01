– Az Audinak és balett-társulatunknak közös a mottója: a minőség összeköt minket. A cég három évtizede fő támogatója együttesünknek, ezért nem olyan meglepő, hogy adódott az azóta meg is valósított ötlet: a gyár telephelyén belül kaptunk most próbalehetőséget, a Pipacs elnevezésű konferenciaközpontban, annak rendezvénytermében – mondta el a Naplónak Velekei László, a Győri Balett igazgatója. Tájékoztatását azzal folytatta, ami szintén nem számít manapság rendkívülinek, hogy a körülmények, az energiahelyzet – ahogy minden előadócsoportot – együttesüket is munkarendjük átgondolására késztette. A győri művészeti intézmények egyébként összefogtak a megoldás érdekében, segítik egymást e téren és ahogy említettük, a balettosoknak szponzoruk most helyiséget is biztosít. A különleges hely, hangulat csak ösztönzi őket.

Forrás: Győri Balett, Orosz Sándor

– A hangsúly a minőség megtartásán és a takarékoskodáson, a kiadások csökkentésén van. A hétköznapi működésünket észszerűsítettük, repertoárunkat átgondoltuk. Ahol most próbálhatunk, az számunkra megfelelő. Olyan kompromisszum ez a jelenlegi helyzetben, ami az élményt, amit a közönségnek nyújthatunk, nem befolyásolja. A veszprémieket is biztosíthatjuk arról, hogy megfelelő körülmények között készülhetünk a vasárnapi előadásra.

Az sem titok, hogy a Maszkabál Győrben a gyerekek kedvencévé vált, nem tudjuk annyiszor bemutatni, amekkora a megtekintése iránti igény. Veszprémben az előadást interaktív tánctanítás követi, balett-társulatunk művészeinek közreműködésével. Nagyon várják idei első fellépésüket és ezt az oktatáson keresztüli találkozást – tudtuk meg az igazgatótól, aki úgy véli, Gryllus Vilmos a zenéjével, ami a darabot ihlette, önálló értéket teremtett, azt táncjátékkal egészítették ki a győriek.

Forrás: Győri Balett, Orosz Sándor

– A gyermekelőadásoknak kell a legőszintébbeknek lenniük, ettől ez a legnehezebb feladata az előadóknak, egyúttal jutalomjáték számukra. Amikor a nézőtér soraiban főként egészen kicsik ülnek, akkor nagyon pontosan kell átadni a művészi üzenetet, hogy minél inkább átélhessék azt, és a táncművészeknek ilyenkor nincs nagyobb ajándék annál, amit a gyermektekintetek, a csillogó szempárok tükröznek – állítja Velekei László.

A mesebalett ajánlója szerint egy borús napon nincs is jobb kaland, mint felfedezni a nagy ruhásszekrényt. Uccu hát! Elevenedjen meg minden, amit a hat jóbarát talál: sapka, sál, hátizsák! A Győri Balett gyermekeknek szóló előadásában Gryllus Vilmos Maszkabál című lemezének hősei köszönnek vissza, egy nagy közös játék keretében. Rendezője Csepi Alexandra, koreográfusa Velekei László. A Veszprémi Petőfi Színháztól megtudtuk: nagy az érdeklődés a vasárnap 16 órakor kezdődő táncelőadás iránt.