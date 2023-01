A Kubik Annához hasonlóan a Várpalota melletti Ősi községhez ezer szállal kötődő író legújabb regényében IV. Béla személyét, mint második honalapítót állítja a középpontba. Bemutatja jellemfejlődését, ám a hatalmon lévő király hibáit is kendőzetlenül az olvasók elé tárja. – Éppen abban rejlik IV. Béla az ereje, ahányszor elbukott, rossz döntéseket hozott, bosszút állt, amikor nem kellett volna, s mindenkit magára haragított Magyarországon és Európában. Azért emelem ki a rossz tulajdonságait, s azért teszem őt negatív kontextusba, hogy fel tudjam emelni és megértsük: IV. Béla egész személyisége elpusztíthatatlan volt. Akinek van hite és akarata, az véghez tudja vinni azt a küldetést, amiért a világra jött – mondta el a Várpalotán Zsuffa Tünde.

Az irodalmi esten elhangzott, a szerző nem egy átlagos történelmi leírást tár az olvasók elé, hanem a történések hátterét, okait deríti fel IV. Béla király személye által. Zsuffa Tünde révén megismerhetjük az embert is, aki esendő volt, mint mindannyian, s végül csak korábbi önmagát felülmúlva, megtérve válik egy ország megtartójává, egy nemzet összekovácsolójává. A történetben ott van a szerelem és a humor is, emellett, mint Zsuffa Tünde minden könyve, az Ég tartja a Királyt című regény is a múltban játszódik, de a jelennek üzen. Magyarország Kelet és Nyugat között őrlődik, magára maradva. – A 21. századnak szóló üzenet az, hogy volt egy magyar uralkodó, egy lángelme, aki ugyan nagyon sok hibát elkövetett, de azért azt nem érdemelte meg, hogy teljesen magára hagyják a bajban. Itt van egy üzenet a nyugat számára is, hiszen IV. Bélával a nyugat ugyanazt tette, mint 1956-ban Magyarországgal. Jöttek az üres ígéretek, mindent felajánlottak, amikor meg segíteni kellett volna, akkor itt maradt a hazánk egyedül. Ami pedig IV. Bélának a legjobban fájt, hogy még a pápa is inkább a saját harcával volt elfoglalva és Magyarországra csak a könnyeit küldte – emelte ki Zsuffa Tünde, aki egy felvidéki élményét is megosztotta a megjelentekkel a Várpalotai Polgári Együttműködés Egyesület által szervezett esten.

Fotós: Szabó Péter Dániel

– Szepsiben egy idős ember a könyvbemutatón felállt és azt mondta: azért jöttem el magát meghallgatni, mert senki nem tud a hazánkról úgy beszélni, mint maga. Azt gondolom, hogy ennél jobb visszajelzést nem tudok kapni arról, hogy jó úton járok – tette hozzá az írónő a Thury-várban, ahol Lőrincz Judit operaénekes és Buch Tibor színművész is énekelt a közönségnek.