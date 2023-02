A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) programsorozat részeként megvalósuló fesztiválon április 13–16. között több mint 50 koncert, 35 fellépő együttes, éjszakai jammelések, örömzenélések, kiállítások, workshopok és beszélgetések várják az érdeklődőket. Világsztárok és a hazai blues-roots közösség legismertebb előadói váltják majd egymást négy napon át a Hangvilla, az Expresszó és a Papírkutya színpadain. Olyan világsztárok lépnek fel, mint a The Rolling Stones lemezeiről is ismert szájharmonikás Sugar Blue, a gitáros Matt Schofield, a kortárs blues ikonjának számító Rick Estrin vagy a világ egyik legjobb Hammond-orgonistájaként jegyzett Raphael Wressnig, de mellettük bemutatkoznak a műfaj legjelentősebb hazai képviselői is.

Nagy Krisztián, a VEB2023 EKF projektmenedzsere a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program egyik kiemelt célja, hogy Veszprémben az élő zene minél több ember életének és mindennapjainak részévé váljon. Mint elmondta, 2019 óta az UNESCO Zene Városa cím birtokosaiként is rengeteg energiát fektettek abba, hogy a városban – elsősorban a tanulás, a zenei nevelés révén – kialakuljon a nyitottság a kuriózumok és a minőségi élő zene csúcsteljesítményei iránt. Ezeknek a törekvéseknek egyik legfontosabb ünnepe lesz a Veszprém Blues Fesztivál. Nemcsak Magyarország, hanem a régió eddigi legnagyobb blueseseménye tisztelgés egy nagy műfaj patinás hagyományai előtt, a fesztivál ugyanakkor a kortárs blues elevenségét és a könnyűzenét átható erejét is bemutatja, s bizonyítja majd, hogy a blues bárki számára könnyen befogadható műfaj – tette hozzá.

A Veszprém Blues Fesztiválon egy koncert erejéig – a magyar közönség legnagyobb örömére – újra összeáll a múlt század végén fénykorát élő Palermo Boogie Gang. Az estét Kepes Róbert, a zenekar – 2011-ben elhunyt – egykori basszusgitárosa emlékének szentelik, akinek a koncert napján, április 16-án lenne a születésnapja – tudtuk meg Podlovics Pétertől, a Veszprém Blues Fesztivál fő szervezőjétől.

A legendás zenekart Hagyó Béla szájharmonikás, énekes-gitáros alapította a ’80-as évek elején. A Palermo aktív alkotóéveiben négy lemezt, CD-t adott ki, és számtalan hazai és külföldi koncertet játszott. Legnagyobb érdemük, hogy megmutatták a hazai közönségnek az addig itthon még nem ismert fekete blues különféle irányzatait. Zenéjük többek közt olyan későbbi sikeres hazai zenekarokra hatott, mint a Quimby, Takáts Tamás Dirty Blues Band, Blues Fools, vagy a Pély Barna vezette Roadkill Café.

A Veszprém Blues Fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóját követően Kepes Róbert eredeti basszusgitárját a zenekar tagjai a Rockmúzeumnak ajándékozták, és elhelyezték az ikonikus gitárok vitrinjében.