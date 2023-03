Harminc éve minden évben megrendezik Magyarpolányban a Passiót. Jézus szenvedéstörténete nemcsak itthon, hanem nemzetközileg is ismert, amelyet idén más szemszögből láthatnak a nézők. Európában azért egyedülálló a Magyarpolányi Passió, mert itt minden évben előadják a színdarabot, míg más európai országokban három–ötévente, sőt, van, ahol tízévente viszik színpadra Jézus szenvedéstörténetét – mondta a település polgármestere, Grőber József. Hozzátette, hogy az idei év különleges a magyarpolányiak életében is, hiszen 30. éve, hogy előadják a színdarabot. Kiemelte többek között azt is, hogy idén meghívást kaptak a művel a Színházi Olimpiára, ahol 58 ország 400 társulata 70 helyszínen 7500 résztvevővel 750 előadást visz színre, ez a színházi világ egyik legnépesebb és legrangosabb eseménye, továbbá az idei magyarországi olimpia egyben a Színházi Olimpiák történetének 10. olimpiája lesz. Ez az elismerés önmagáért beszél – mondta.

A település pályázati forrásból a mű szövegkönyvét és zenéjét, valamint a jelmezek kiegészítését tudja finanszírozni, ezáltal egy teljesen új passiót visznek színre. Grőber József azt is elmondta, hogy azért is egyedülálló a Magyarpolányi Passió, mert a darab anyagi hátterét a település teremti elő, ami annak méretéhez képest óriási teljesítmény. A település lakói szinte küldetésüknek tekintik, hogy egyediek maradjanak, és szeretnénk továbbra is fenntartani azt a tradíciót, hogy minden évben színpadra állítsák a Magyarpolányi Passiót – zárta gondolatait a polgármester.

Várszegi Tibor színművész 2019 óta szerepel a darabban, de idén a passiók történetében először rendezőként mutatkozik be. Várszegi elmondta, hogy a zeneszerző továbbra is Szarka Gyula, a díszlet- és jelmeztervező Húros Annamária, a kórusvezető pedig Grőberné Adorján Renáta lesz. A rendező elmondta, hogy új szemszögből, János evangéliumán keresztül viszik színre idén Jézus szenvedéstörténetét, de természetesen alapvetően megőrzik a Pataki András által rendezett előadás szellemiségét. János evangéliumát nem véletlenül nevezik az örömhír vagy a szeretet evangéliumának is. A kálvária nem a szenvedés útja, hanem az örömé, a fényé, Via Lucis. János evangéliuma a szeretet evangéliumaként aktív cselekvésre késztet, míg szenvedéstörténetként passzivitásra – foglalta össze röviden a nézőpont lényegét a rendező.

Várszegi Tibor és Grőber József adott tájékoztatást

Fotós: Ravasz-Rednágel Zsuzsanna

– Nem Jézus szenvedéstörténetét célozzuk meg, amit egyébként nem lehet kikerülni, hanem az újjászületést, az üdvösséget. Természetesen a darabbban a konfliktus csomópontjai ugyanazok, de a hangsúlyt a történetben arra helyezzük, hogy ebből a helyzetből hogyan lehet fölemelkedni. Az evangéliumban Jézus maga mondja, hogy példát mutatni érkezett, és arra tanít, hogy amit ő tett értünk, mi is úgy cselekedjünk másokkal – idézte fel az evangéliumot Várszegi. Természetesen a pokol járásából nem maradunk ki, de amilyen mélyre érkezünk, olyan magasra fel is emelkedünk majd a darab végén.

A szakrális játékkal kapcsolatban annyit még elmondott a rendező, hogy az eddigi két vendégművész helyett idén csak egy, a Jézus szerepét megszemélyesítő Ragány Misa lép színre, aki jelenleg a Veszprémi Petőfi Színházban Petőfi címszerepét is játssza. A szövegkönyvről annyit elárult a rendező, hogy igyekezett arra törekedni, hogy minél több prózai szöveg legyen a gyermekek számára. A színdarab május végén lesz látható a templomtéren lévő szabadtéri színpadon. A részpróbák már 2022-ben elkezdődtek, de az érdemi munkát a színészek és az amatőr színjátszók a szövegkönyv és a zene teljes ismeretében február elején kezdték el.