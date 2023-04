A fesztivál négy napja során nemcsak színvonalas koncertek, hanem izgalmas kísérőprogramok is várták a látogatókat. Brian Kramernek – aki maga is koncertet adott – blueszenészeket bemutató illusztrációiból nyílt kiállítása a Hangvillában, ahol délutánonként beszélgetések, éjszakánként közös jammeléseknek, vagyis örömzenéléseknek tapsolhatott a közönség. A szervezők azokra is gondoltak, akik távolságtartóbbak a blues műfajával: a Papírkutyában mindennap ingyenes koncertet lehetett hallani a fesztivál egy-egy résztvevőjének köszönhetően.