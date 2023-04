A fergeteges első nap után érdemes kilátogatni a fesztiválra pénteken is, hiszen találkozhatunk Buffalo Nicholssal, „Sir” Oliver Mally osztrák zenésszel, vagy a Kontor-Horvath Acoustic-kal is, illetve a második nap várva várt koncertjére is eljuthatunk: 21:45-kor az Expresszóban játszik Rick Estrin & the Nightcats.