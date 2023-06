Erről Szabó Csaba az együttes vezetője tájékoztatta lapunkat, s egyúttal szólt az előzményekről és a folytatásról is. - A Muharay Hagyományőrző Szövetség egy országos szervezet, akik összefogják azokat az együtteseket, akik Magyarországon saját táncaikkal is hozzájárulnak a hagyományok ápolásához. Ők rendezik minden évben azt a minősítő gálát, amely egy szakértőkből álló zsűri segítségével, átfogó, számos területre kiterjedő pontrendszerrel értékelik az adott táncegyüttest. Ami minket illet, nem meglepő módon módon Balaton-felvidéki szokásokat, hagyományokat mutattunk be, így például a raposkai asszonyfarsangot is. Nagyon jól sikerült a mintegy negyvenfős csoportunk produkciója, amit a zsűri kiváló minősítéssel jutalmazott - mondta Szabó Csaba.

Az együttes Meddig kell a nóta? címmel mutatta be műsorát, ami tartalmazott tánciskolás jelenetet, ünnepi szokásokat, tavaszköszöntő játékokat, régi táncokat. Erre végül a zsűritől 144 pontot kaptak, ami az ország minden tájáról érkező csoportok között a második legmagasabb pontszám volt.

Az együttes útja aztán Veszprémbe vezetett, ahol a Bakony kamarafesztiválon különdíjat kaptak.

Forrás: Tördemic Néptáncegyüttes

Május közepén a Forgórózsa Fesztiválon léptek fel a tatabányai Vértes Agórájában. A Pannónia szívében című produkciót a Közép-dunántúli régió táncosainak fúziós előadását 2022. augusztusában a székesfehérvári királyi napokon, illetve novemberben Budapesten az Erkel Színházban már láthatták az érdeklődők. A Veszprém megyét képviselő Tördemic Néptáncegyüttes ezúttal is kitett magáért, a több mint fél órás előadás minden perce felemelő, lebilincselő élményt nyújtott a közönségnek, amelyet végül hatalmas tapssal jutalmaztak. A pünkösdi hétvégén, illetve a Kőfeszten is hasonló fogadtatásban volt részük, de külön ki kell emelni a hagyományőrző zöldág-járást, amit hosszú évek óta rendszeresen bemutatnak a Tördemic Néptáncegyüttes táncosai.