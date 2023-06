Az elődöntő június 17-én lesz, a döntőt másnap rendezik. A zsűriben helyet foglal majd Bátori Éva operaénekes, a Magyar Állami Operaház érdemes és kiváló művésze, Szabó Szilvia énekművész, az Országos Musical & Operett Kurzus művészeti vezetője, Csengeri Attila musical- és operettszínművész és Lőrincz Máté táncos, a kurzus koreográfusa. Lapunk a leendő zsűri egyik tagjával, Szabó Szilviával beszélgetett a nagy érdeklődésre, izgalmas megmérettetésre számító esemény kapcsán.

Az egyesület 2006-ban azzal a céllal jött létre, hogy különböző korosztályú tehetséges gyermekek és felnőttek számára minőségi oktatást nyújtson, tehetségük kamatoztatásában segítsen. A megmérettetés 15 éves múltra tekint vissza. A műfajok között musical, operett és filmzenék szerepelnek idén, korosztályok szerinti kategóriákban. – A versenyszámokat nézve-hallgatva igen izgalmas, érdekes verseny várható, különösen örülünk, hogy Szlovákiából és Erdélyből nem kis számban érkeznek versenyzők – meséli lapunknak az énekművésznő. – Musical és filmzene kategóriában nagyjából hetvenen énekelnek majd, a műsor igen szerteágazó lesz, például az Éjkirálynő áriájának metál-változatától az egyszerűbb Disney- és gyerekdalokig hallható lesz minden. Hatalmas izgalommal várjuk az eseményt, bízva abban, sok új arcot és tehetséget fedezünk fel – mondja el Szabó Szilvia.

A zsűri komplex produkciókra számít, ahol alapvető a szép hang, de fontos az előadásmód, az, hogy mennyire van tisztában a fellépő a megjelenített karakterrel, és lényeges a koreográfia. – Dr. Bátori Éva az énektechnikai, hangképzéssel kapcsolatos tényezőket figyeli elsősorban, és mindegyik zsűritag, jómagam is a beszéd- és énektechnika, valamint az előadás összefűzését. Számomra a szép és a tiszta hang a legfontosabb, na és az, hogy ne legyen unalmas a produkció. Mimikától kezdve a mozgáson át az előadók egész lényükkel tükrözzék, kit, milyen szerepet és miről énekelnek, s képesek legyenek érzelmeket közvetíteni – mondja Szilvia, aki érdekes hasonlattal élve teszi hozzá, előadóművészként picit olyanok ők, mint egy projektor. – A fejünkben lévő gondolatot, érzéseket igyekszünk kifejezni, s ha elindítunk valamit a közönségben, akkor nyertünk, ezt várjuk a versenyzőktől is. Rajtuk múlik, mennyire varázsolnak majd el bennünket, megszólítanak, hozzánk szólnak-e, mert ezek a legfontosabb szempontok. És az, mennyire veszik fel, tartják meg a kapcsolatot a közönséggel. Mert a figyelmet megnyerni könnyű, megtartani is, de még elveszíteni is az! Visszanyerni viszont – lehetetlen – fejti ki Szilvia.

A Zenés „színház az egész világ” komoly verseny komoly múlttal, ahogyan az egyesület is az. Az énekművésznő büszke, hogy az elmúlt időben rengeteg olyan tanítványuk volt, akiket szinte az ország szinte összes professzionális kőszínházában megtalálunk. Erről a versenyről indultak az Operettszínház mai fiatal sztárjai, mint Laki Péter énekes, Cseh Dávid Péter, Gömöry András Máté színészek, de számos színházban szerepel Brasch Bence, Borbély Richárd, Pető Zsófia vagy Cselepák Balázs. Büszke arra is, hogy nagyon sok álmot váltottak valóra. Hisz ez a céljuk – az egyesületnek és a versenynek is.