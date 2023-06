Közel 170-en jelentkeztek a nem mindennapi eseményre, mely a Kerekítő manó meséivel és mondókáival kezdődött. Ezt követően Vig Balázs játékos, interaktív könyvbemutatója következett Három bajusz gazdát keres címmel. Az író elmondta, saját kiskori énjét hívta segítségül az első meséhez, amit írt. A fogadtatás annyira pozitív volt, hogy innen már nem volt megállás, több könyve is megjelent.

– Számomra a mesekazettáim, hangjátékok, mesejátékok nagyon meghatározóak voltak, sajnos mostanra szinte teljesen kiveszett már, hogy miközben játszik a gyermek, mesét, zenét hallgat – hívta fel a figyelmet Vig Balázs. A program folytatásában Dani Tamás, a Pápai Csillagászati Klub vezetője egy saját mesét olvasott fel, Csillagok a tó tükrén címmel, melyben egy kis csillag keresi az útját egy manó segítségével. Az est a felnőtteknek szóló programmal zárult, a Marica Produkció egy indián mesét, teremtéstörténetet adott elő. Az interaktív történet a mesemondás, a homokanimáció és a zene segítségével tanított életről, örömről.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

A Mesék éjszakájának több kísérőprogramja is volt, ilyen volt például a nagy népszerűségnek örvendő meseösvény, ahol hét próbát kellett kiállniuk a gyerekeknek. Volt többek között kirakó, ügyességi feladat, mesehőskereső, sőt egy igazi bátorságpróba is. A meseösvény kézműves-foglalkozásán többek között sárkányfejet, tündéri fejdíszt lehetett készíteni. A rendezvény végéhez közeledve sokan vettek részt a Pápai Csillagászati Klub interaktív foglalkozásán is. A sötét eget két nagy távcsövön kémlelhették, volt kirakó, ügyességi feladat és festménykiállítás is.