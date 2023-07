Zsida Ágnes gyártásvezető, a Kabóca Bábszínház megbízott igazgatóhelyettese a keddi sajtótájékoztatón elmondta, a fesztivál a város egyik kiemelt programja. Emlékeztetett: 2021-ben a föld, tavaly a víz, idén pedig a levegő a fesztivál témája, amely visszaköszön majd az előadásokból, a kézműves és egyéb programokból. Elhangzott: számukra évek óta fontos a fenntarthatóság, ezért arra ösztönzik a fesztiválra érkezőket, hogy ne autóval menjenek, ne vásároljanak palackozott italokat és használják a szelektív hulladékgyűjtőket.

A megbízott igazgatóhelyettes elárulta, az idei műsor összeállításánál fontos szempont volt az is, hogy több korosztályt meg tudjanak szólítani. Lesz például városismereti séta Boróka királynővel, mely tavaly is nagy sikert aratott. Sok játszótér várja a gyerekeket, akiknek lesz felhővadászat, banyaforgó, csűrdöngölő mesejurta. Érdekes színfolt a légiakrobaták fellépése, ők nem csak bemutatót tartanak, a bátrabbak ki is próbálhatnak egy-egy trükköt.

Tizenöt vendégelőadást köszönthetnek majd a nézők a fesztivál három napján. A nyitó ceremónián részt vesznek a Szárnyalj velünk színházi tábor gyerekei, akik az esti kalandtúrán is aktív szerepet kapnak. A Kabóca Bábszínház két előadással készül: látható majd a Nyakigláb artisták a porondon című előadás, és lesz egy bemutató is, címe MaxiCirkuládé. A darabot Boráros Milada írta és rendezte, a tervező Boráros Szilárd volt. Boráros Milada elmondta, a cirkusz sokszínű műfaj, arra törekedtek az alkotófolyamatban, hogy a bábokkal sokféle világot elevenítsenek meg. Lesznek óriásbábok, melyeket több ember mozgat, valamint pálcás bábok és árnyszínház. Nem csak a jelenetek érdekesek, hanem a bábtechnika is. Hozzátette, a zene is gyönyörű, ez Takács Dániel érdeme. Az előadást kétszer is bemutatják a hétvégén.

A fesztivál pénteken délután négy órakor a nyitó ceremóniával kezdődik. Szombaton és vasárnap egyaránt tíz órakor kezdődnek a programok, a záró ceremónia vasárnap késő délután lesz.