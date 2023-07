Mint ismert, a kései barokk idején, a Magyar Királyság területén a kor műzenéjének vonós hangszeres együttesei folklorizálódtak, azaz a falvakban is megjelentek a vonós alapú formációk és ezek beépültek a hagyományos zenei kultúránkba. A Brandenburgi koncertek, vagy a Négy évszak hangszerelésének mintájára összeállított zenekarok a népzenében sehol máshol a világon nem olvadtak be, még a barokk zene „nagyhatalmainak” (Németország, Olaszország, Franciaország, Anglia) területén sem. A hegedű, brácsa, bőgő, fafúvós, cimbalom összetételű zenekarok, illetve ezek egyes, fúvósokat, vagy a cimbalmot nélkülöző változatai máig csak a Kárpát-medence népeinek (valamint két kisebb, szomszédos régió, a kelet-csehországi morvák és a dél-lengyelországi gorálok tájegységeinek) népzenéjét jellemzik. Ez a magas képzettséget igénylő zenei együttműködés a magyar nyelvterületen máig fennmaradt, a magyar népzenét a világ szemében is a vonósbandák hagyománya karakterizálja.