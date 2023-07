Nem voltam még a művésznő előadásán, így 2018-ban sem láthattam és hallhattam, amikor ugyanitt átgázolt a veszprémiek szívén, tehát mindenféle előítélet nélkül érkeztem a szombat esti koncertre.

Joss Stone azért is az, aki, mert azonnal magával visz. A fehér Aretha Franklinnek is nevezett énekesnő hihetetlenül együtt élt a közönséggel, már a második számot a VeszprémFest közönsége között adta elő. Szó szerint, de nem egyszerűen, hanem úgy, hogy a legvisszafogottabb rajongókat is teljesen elvarázsolta. Volt, akivel szelfizett, volt, akit egyszerűen megsimogatott, egy szerencsésebb úrral táncolt is. Miközben a hangján ámultunk, megsüvegelhették a hozzáértők a szettjét is. Persze a stylistnak nincs nehéz dolga, a hölgy tökéletes, nem lehet hibázni. Megjegyzem, mezítláb énekelt, teljes szenvedéllyel az idén már 20 éve pályán lévő művésznő. Az már tényleg csak hab volt a tortán, hogy Joss eggyé tudott válni az őt kísérő zenekarával is, mely önmagában is megérne egy misét. A vokalista hölgyek és a basszusgitáros játéka különösen jó volt, de Joss mindenkit megmártott az értő közönség szeretetében.