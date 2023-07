Bereményi Géza író, rendező és a veszprémi származású Kovács Krisztina dramaturg, forgatókönyvíró közös darabját a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében mutatják be július utolsó napjaiban az Agóra Veszprém Kulturális Központban. Bagó Bertalan, a darab Jászai Mari-díjas rendezője elmondta, az előadás több idősíkon játszódik a hatvanas években és napjainkban. A darab alaptörténete, hogy egy fiatal rendező szeretne filmet készíteni a hatvanas évek magyarországi indiánjairól, ami azért is fontos téma a főhősnek, mert a nagypapája is tagja volt a törzsnek. Az előadás során a főhős nyomozni kezd nagyapja és a Duna-menti indiánok története után. A rendező kiemelte, fontos témákat érint a darab, és némileg hiánypótló abban, hogy az 1960-as éveket és az állambiztonság működését is megjeleníti, de nem dokumentarista a mű, a humor és a dráma egyaránt helyet kap benne. A rendező köszönetet mondott az önkormányzatnak, hogy a projekt mellé állt. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) felidézte, szerették volna, hogy az egyik legfontosabb kortárs szerző, Bereményi Géza részese legyen az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatnak, ezért is támogatták szívesen a produkció létrehozását. Kovács Krisztina dramaturg felidézte, a darabot a budapesti Radnóti Színházban mutatták be először, majd röviddel ezután, 2010-ben elkészült a színdarab mozifilmes adaptációja is Török Ferenc rendezésében, később az előadást Bereményi Géza is megrendezte a zalaegerszegi színházban. A dramaturg kitért rá, a darab alapja a zebegényi indiánok története, amely személyes szálakkal összefonódik a Cseh Tamás által 1961-ben Bakonybél közelében elindított indiántáborával, ahol évente kétszer, télen és nyáron vertek sátrat. Megjegyezte, az indiánozás nem magyar sajátosság volt, Kelet-Közép-Európában több helyen megjelent, és mindenhol a szabadságot jelképezte a szocialista rendszer idején.