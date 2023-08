A vármegyeszékhelyünk kulturális parkja eddig több mint félszáz hazai és határon túli formációnak biztosított – és biztosít még rövid ideig – fellépési lehetőséget. A mögöttünk hagyott hónapokban olyan „nagyágyúk” váltották egymást a színpadon, mint többek között Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, a Kraftwerk és Iggy Pop a nemzetközi vonalat képviselve, míg honfitársaink közül Ákos, Demjén Ferenc és Charlie is telt házat vonzott, ám ne legyen kétségünk afelől, hogy Majka és Azariah is ekképpen tesz. A programszervezők figyeltek arra, hogy helyi együtteseknek is jusson hely a külföldi és hazai sztárok árnyékában, jelezvén, hogy a város a maga módján megbecsüli őket, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa évében nem feledkezik meg róluk. Augusztus 24-26. között 18 helyi zenekart és előadót támogatnak azzal, hogy koncertlehetőséget biztosítanak nekik; miközben némelyikük már befutottnak számít.

Az LGT Emlékzenekart éppen harminc éve öt veszprémi muzsikus hozta létre, a Loksi zenei örökségének továbbvitelére. A különösebb bemutatásra aligha szoruló rockzenekar, a Hollywoodoo még korábban, 1992-ben alakult, a rhythm és bluesban utazó, világslágerekkel jelentkező The Bluesberry Band 1996-ben, míg a zenei irányultságát a nevében hordozó M.C.S. Blues Band 1998-ban. Az énekes-dalszerző Süle Zsolt Veszprém szülötte, a Dal 2021 tehetségkutató műsor döntőse volt, a rock- és musicalénekes Dávid Rolandot pedig sokan a Session Led Zeppelin-emlékzenekar frontembereként ismerhetik, hozzájuk hasonlóan Juhász Zolit is olthatatlan szenvedély köti a zeneíráshoz és a hangszeres játékhoz.

A hip-hop rapformáció, a Hősök más vonalat képviselnek, a The Crazy Rogues folk-punk-rockot játszik, a Dogs ’n Roses „értelemszerűen” Guns ’n' Roses-feldolgozásokkal, míg a Caroline Street vidám, pikáns szövegekkel jelentkezik. A Fix Alibit tavaly alapította Szikra Péter, az Other Planet énekese és Győrffy Gyula, a Vad Fruttik egykori billentyűse, Géem mögött az indie-folk énekes-dalszerző Golarits Márton áll, a Lidi és a Fiúk már bemutatkoztak a Rozé, Rizling és Jazz Napokon, a Malac zenekar és a két éve létrejött Roen pedig az alternatív zene világába kalauzolja el a hallgatóit. A Tengeri Püspök melankolikus post prog-rock-metált játszik. Végül, de nem utolsósorban a Rubber Puppetről is érdemes szót ejteni, ők azok a mára meglett férfiak, akik a Kossuth utcán című dalukban az Úttörőházról, a Dimitrovról, a Lenin ligetről és a Pajtakertről is megemlékeznek.

Az említett napok tehát az övék lesznek, ők váltják egymást a színpadon, és aligha kétséges, hogy a veszprémiek körében nagy népszerűségnek örvendenek majd.