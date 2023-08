Az Auer-ház átadása alkalmából kiállítást rendezett be Sümegi Elemér hegedűkészítő és restaurátor mester a felújított épületben megnyílt új műhelyében – bemutató előadásában beszélt az Auer család történetéről, arról, hogyan vált Auer Lipót világhírű hegedűművész-pedagógussá, akinek a világ minden szegletében ismerik a nevét. Bemutatta szerszámait, a faanyagokat, amelyekből a hegedűk készülnek, de elővette azt a hegedűjét is, amelyet egy versenyre készített - hetven mester kísérelte meg, hogy elkészítse Nemessányi Sámuel, a legnagyobb magyar hegedűkészítő kezei közül 1865-ben kikerült, hangszer kópiáját. Elemér még a fát is úgy választotta ki a másolathoz, hogy az erezet formája, a rostok iránya is szinte teljesen megegyezzen az eredetivel; a kopások, a javítások, az apró szépséghibák ugyanúgy látszanak rajta, mint az eredetin. A mester szerint a hegedűnél minden milliméter számít, és a vonó is másképpen működik, ha akár csak három lószőrrel eltér az ideálistól a szőrözése.