Hétéves korában jó kezekbe adták szülei; Káténé Lantos Magda zongoraművész szárnyai alá a Csermák Antal Zeneiskolába, a konzervatóriumi anyagot ugyancsak Káténé irányítása alatt sajátította el továbbképző osztályokban. A Lovassyba járt, ahol a Káté István alapította első Lovassy Kamarazenekar alapító tagja lett. Miközben a zenekar sorra aratta a helikoni sikereket, Attila érdeklődése a klasszikus zenétől a jazz felé fordult. Maradt Veszprémben, a vegyipari egyetemre járt, közben pedig Gömbös Károly tanítványaként fedezte fel a jazz alapelemeit, Káténénál is vitte még a klasszikus vonalat, de már a jazz és a rock irányába is tett lépéseket. Diplomát ugyan szerzett, ám úgy határozott, a mérnökség helyett leteszi az előadóművészi vizsgát – óriási anyagból, a műfaj legnagyobb nevei előtt, minden rutin nélkül.

A vizsga nagyon jól sikerült, tehetsége pecsétes bizonyítványával Nyugat-Európa számos országában megfordult; koncertezett, session-, stúdiózenészként lépett fel, még a szórakoztatóiparba is belekóstolt. Dolgozott egy hamburgi színháznál zenei vezetőként, zongoristaként, komponistaként, 1988-ban pedig egy kölni produceri iroda szerződtette. Négy év múlva újra előbbre lépett, ezúttal itthon.

– Herth Viktória hívott fel azzal, hogy próbáljam meg a musicalzenét! Akkor még nem ismertem sem a szövegírót (Asztalos Istvánt), sem a Petőfi Színház akkori igazgatóját, Vándorfi Lászlót, aki a Börtönmusical megrendezésére készült.

Óriási sikert aratott a Börtönmusical, Attila színházi ember lett. Tíznél több mese- és táncdarab zenéje fűződik a nevéhez, meg a zajos siker, a Gizella rockopera, amiért Gizella-díjat is kapott. A millennium évében több tv-csatorna is műsorra tűzte a darabot, Attila pedig szintén a millenniumra megkomponálta a Veszprémi misét kamarazenekarra, énekkarra és szólistákra. A misét 2000 augusztusában mutatták be a Szent Mihály-székesegyházban, majd a belgiumi Louvain-la-Neuve-ben is felhangzott a mű. A Pannon Várszínház megalakulása után a Kinizsi musical komponistájaként keltett feltűnést. Azóta is jelen van a színház és Veszprém különböző intézményeinek életében. A legnagyobb fordulatot mégis az jelentette, hogy 2003 után a zongorára koncentrált; szólóalbumokat jelentetett meg, zongorakoncertekkel, zenés ismeretterjesztő előadásokkal jelentkezett. Azt mondja, nagyon nehéz és nagy kihívás a színpadon egyedül a zongorával, amikor nincs egy üres pillanat, mégis jól döntött, amikor ezt választotta.

Végül egy meghívót adunk át kedves olvasóinknak, akiket születésnapi koncertjére hív Kovács Attila. Szólózongorán a jazz világába kalauzolja vendégeit, zenésztársaival pedig sokszínű zenei világot idéznek meg a Hangvilla és a Pannon Egyetem közös rendezvényén szeptember 26-án 19 órától a Hangvilla nagytermében. A rendezvény ingyenes, helyfoglalás érkezési sorrendben.