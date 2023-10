A királynék városa 2012-ben már adott otthont a rangos eseménynek, ahogy akkor, most is kontinensünk különböző országaiból érkeztek mesterek, hogy megméressék legszebben szóló hangszereiket. Mivel a barokk kor divatja volt a chaconne, és a vonós hangszerek is akkortájt nyerték el mostani formájukat, az érseki palotába költöztetett seregszemle a Chaconne Fesztivál részét képezte. Idén EKF, 2019 óta pedig az UNESCO Zene városa címmel felruházott vármegyeszékhelyünk komoly- és könnyűzenei fesztiváljai mellett most úgy döntött, hogy bemutatja a zenei eszközök megszületését.

Az egybegyűltek Simeone Morassi előadásában megismerhették a mesterség, illetve a cremonai hegedűkészítés történetét. A világhírű hangszerkészítő külön kitért a zseninek tartott Antonio Stradivarira és Tatár Péterre, utóbbi tanítványként került az olasz iskolába, ahol később tanított is. Morassi egyébiránt a kivételes hangszerkészítő család hagyományait vitte tovább, több mint 35 éve dolgozik, míg hangszerei 20 évnél is tovább szárított anyagokból készülnek.

Állítólag a fa megtanítja őket arra, hogy mit tegyenek vele

Fotó: Fülöp Ildikó

Szemmelveisz Tibor hangszerkészítő mester saját tapasztalatain keresztül mutatta be a kortárs hegedűkészítés helyzetét. Tanulmányait Német- és Olaszországban, valamint Kanadában folytatta, később Angliában telepedett le, ahol feleségével 2004 óta vezetnek egy műhelyt. Elhangzott, hogy a hangszerkészítéshez a zenészekkel való rendszeres kapcsolaton át szerez kreatív ihletet, amihez a hegedűk tanulmányozásának hosszú évtizedei adják meg az alapokat. Florian Leonhard a hegedűk hitelesítésének folyamatáról számolt be, de a másolatok készítésének részleteibe is belemerült. Életét a hegedűk tanulmányozásának, restaurálásának és készítésének szentelte, ma Európában, Amerikában és Ázsiában is vannak műhelyei. A talján remekművek értékelésének szaktekintélyeként zenekarok, intézmények és ünnepelt szólisták tanácsadója. Benedek Péter a hegedűkészítés hazai helyzetéről és a magyar mesterek nemzetközi hatásáról beszélt, majd az érdeklődők megismerhették általa a neves magyar hegedűkészítők életútját. Ő német és londoni műhelyekben, híres mesterektől sajátította el a szakma rejtelmeit. Később Münchenben is lett műhelye, ahol fél évszázadon keresztül javított és készített új hegedűket és vonókat régi modellek alapján.

A veszprémi összejövetel csúcspontja a hangzási verseny volt, amikor a finn-magyar művész, Aino Szalai paraván mögött szólaltatta meg a benevezett hangszereket, egy zeneművet játszva. Így a szakmai zsűri csak hangzás alapján értékelhette a hegedűket, ám a győztest nem csupán az ő véleményük alapján hirdették ki, mert a közönség szavazata is számított. A legjobbnak talált hangszerrel a záróprogramban az a svéd Philip Zuckermann adott koncertet, akit a közönség és a kritikusok általában a varázslatos hangzásért, a technikai zsenialitásért és a karizmatikus kisugárzásért méltatnak.