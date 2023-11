A Green Up programsorozat keretében a témával kapcsolatban nyitották meg az Osztrák Kulturális Fórum A klíma és én című ismeretterjesztő, érdeklődést felkeltő kiállítását a Pannon Egyetem B épületének földszinti folyosóján október 31-én.

A szakmainak tűnő, valójában bárki számára jól érthető kiállítás életünk valamennyi területét érinti, rajzokkal, folyamatábrákkal mutatva be az áram- és energiamegtakarítás lehetőségeit, a megújuló energiák bevezetésének kihívásait, a szén-dioxid-kibocsátás koncentrációját az atmoszférában. Szó esik arról, modern eljárásokkal nyomon követhető az elmúlt 800 ezer év hőmérséklete, a légkörben lévő üvegházhatású gázok, a szén-dioxid, a metán mértéke, és látható az előbbi óriási növekedése az iparosodás óta, azaz az úgynevezett hokiütőhatás, melyhez a kőolaj és földgáz égetése vezetett.

Bemutatnak egészséges és klímabarát étkezési lehetőségeket, és szóba került, hogy egyre nagyobb területet igényel az állattartáshoz szükséges takarmánytermesztés. Foglalkoznak a hulladék-újrahasznosítással, mely kiemelten fontos jövőnkre nézve, különösen a műanyagokat tekintve, melyekkel még mindig pazarlóan bánunk. Bemutatják az elektromos autók előnyeit a belső égésű motorokkal szemben, kitérve a mobilitás óriási helyigényére, a közösségi közlekedés előtérbe helyezésére. Épületek, lakások esetén a hőszigetelés fontosságát emeli ki a kiállítás, részletesen ábrázolva, hol távozik a fűtési energia nagy része a korszerűtlen épületekben, és felhívja a figyelmet a homlokzat és a tetők zöldítésére.

A novemberben megtekinthető kiállítás számtalan egyéb területet érint, tényeket és terveket ismertet, lehetséges megoldásokat mutat be. Mottója, hogy ha most cselekszünk, kézben tarthatjuk a negatív folyamatokat, hogy a világméretű felmelegedést két Celsius-fok alá szorítsuk, melyhez technológiai fejlesztésekre, de politikai keretfeltételekre is szükség van. A harmadik fontos tényezőként személyes döntésünket említi: milyen életstílust választunk?