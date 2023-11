Serfőző Krisztina producer és Sütő András színművész

Fotó: Komaniczki Zoltán

Serfőző Krisztina elmondta, idén is a klasszikus, illetve a klasszikus-kortárs irodalom köré szerveződtek a rendezvények, megint próbálnak egy nagyon színes programsorozatot hozni Veszprémbe; figyelemmel kísérték az új helyek nyitását, így szerepel a helyszínek között a Ruttner-ház, vagy például a Foton. A délelőtt a gyerekeké, majd ahogy haladunk az időben, úgy komolyodnak az események. Számos zenei, irodalmi és színházi eseményt szerveznek; ezek között lesz látható az első napon az Örömolimpia - Placid atya találkozásai című felolvasószínházi előadás Sütő Andrással, aki elmondta, ebben a produkcióban Bezerédi Zoltánnal együtt lép fel – ugyanakkor lesz önálló estje is november 17-én, amikor a József Attila - Szabad ötletek jegyzéke című monodrámát mutatja be. Sütő András felidézte, tavaly október 20-án ugyancsak Veszprémben volt a darab bemutatója, nagy örömmel vette, hogy visszahívták a művet. Serfőző Krisztina felhívja a figyelmet, hogy a programok egy része regisztrációhoz kötött, a részletes programokról a rendezvény web-, illetve facebook oldalán érdeklődhet a közönség.