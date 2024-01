Azt már félúton meg lehetett állapítani, hogy a koncert létrejötte és későbbi sikere mögött komoly munka áll. Miközben megállás nélkül jöttek a slágerek, még ülve is mozogtak a kezek és a lábak – jelezvén, hogy sokaknak szoros a kötődése a Queenhez –, gördülékenyen ment minden, a zenészek profin tették a dolgukat, pontosan muzsikáltak, a bonyolultabb szólókat is „kisujjból kirázták”. A szimfonikus hangszerelés jót tett a nótáknak, a Balogh Sándor karmester dirigálta nagyzenekar tagjai is bizonyították, hogy komoly hangszeres tudás birtokában vannak, összeszokottan és élvezettel muzsikáltak, egyenrangú partnerei, alkotótársai voltak az emlékzenekarnak. A példás összjáték, a Queen korszakokon átívelő életműve alkalmas volt egy tartalmas és izgalmas műsor megszületéséhez, a projektet mégsem lehetett egyszerű összerakni, hiszen temérdek szerzeményből kellett válogatni. Akik nosztalgiát éreznek a régmúlt zenéjére, azok a remekül felépített és kitűnően hangosított koncerten bőséges ízelítőt kaphattak a rockzene alapjainak egyik letéteményesétől. Más volt itt együtt lélegezni a The Show Must Go Onnal, a Lőrincz Judit opera-énekesnővel előadott Barcelonával, a Bohemian Rhapsodyval, a We Will Rock Youval és a We Are the Championsszal, mint otthon a nappalinkban. A katarzis nem maradt el, az esemény beváltotta a hozzá fűzött reményeket: olyan magával ragadó zenei utazást kínált, ami elvarázsolta a nézőket. Akik aztán úgy távoztak a helyükről, hogy azt kapták, amiért jöttek. Gyorsan el is repült a két óra.

A még mindig óriási népszerűségnek örvendő Queennek a világon semmit sem kell bizonyítania, a füredi koncertjük is igazolta: bárhol, bármilyen hangszerelésben és felállásban szólal meg a zenéjük, az örök élményt nyújt, mintha sugározna valamit. Talán azt, hogy a legenda tovább él. Az együttes zenei öröksége megérdemli, hogy addig legyen színpadon, míg van rá igény.