Veszprém szeretett karnagya, Kollár Kálmán alapította a Liszt kórust, aki a kétévente megrendezett Nemzetközi Romantikus Kórusfesztivállal is gyarapította a megyeszékhely kulturális életét. Az utolsó alapító tag, aki ma is énekel a kórusban, az Kocsis József, aki szeptemberben töltötte a 80. életévét, előtte nem sokkal kapta meg a Kollár Kálmán-emlékdíjat is.

Együtt a VLFK és a Búzavirág Gyermekkar, a kép jobb szélén a karnagy, Varga Áron Fotó: VLFK

A Kollár Kálmán halálát követő időszak nem csak élményeket jelentett a kórus életében. Legutóbb például a Covid okozott akkora visszaesést, hogy amikor a jelenlegi karnagy, Varga Áron és kollégája, Lukács Elek karnagynak jelentkezett, a társaság éppen túl volt a döntésen, hogy mégis folytatják tovább. Ők ketten 2021. november 1-től álltak a kórus élére. Mivel időközben Lukács Elek a Pécsi Tudományegyetem teljes állású kinevezett oktatója lett, 2024. január 1-től Varga Áron a karnagy. Tőle halljuk, hogy színre lépésükkel bővült az arculat. Még 2022 szeptemberében létrehozták Veszprémben a Búzavirág Gyermekkart. Olyan formációról van szó, amilyen talán az országban sincs több, de a környéken biztosan nincs: háttérintézmény nélkül működik. Kérdésemre, hogy amikor intézmény részeként sem egyszerű, akkor miért vállalták a nehezebb működési formát, a karnagy így válaszolt:

– Ez a tizenéves tervünk, szeretnénk a nagy kórusba utánpótlást nevelni! Létezik ugyan a Veszprém Város Vegyeskara Vokál, de oda gimnazistákat, egyetemistákat várnak, a kisebbek számára nincs lehetőség kórusban énekelni, ráadásul Veszprémben az általános iskolák felében sincs ilyen szereplési lehetősége a gyerekeknek. A felnőttkórusba is mindig várunk jelentkezőket. Azt tudom mondani, hogy nálunk kiváló a közösségi élet. Csütörtökönként, negyed hattól szoktunk az Agórában próbálni, az esetleges jelentkezőknek mindig azt mondom, hogy üljenek be egy próbára, figyeljenek, ha tetszik, amit látnak, maradjanak! Eddig még mindig úgy volt, hogy az első szünet után a vendégek is beálltak énekelni. Jelenleg úgy harmincan vagyunk, közöttünk jó páran már 30-40 éve énekelnek a kórusban. Az újakra is áthagyományozódik a jó hangulat, hogy a kórustagok nagyon szeretik, tisztelik egymást, taglétszámban és a munka minőségében folyamatos a fejlődés. Ezt építi az elnökünk, Sugár Péter is, akit egy hónapja választottunk e tisztségbe – részletezi Varga Áron.

Hagyomány az évi két-három kórushétvége, időnként utazással. A kórustársaság élete évi négy rendezvény köré szerveződik. Az első a Húsvéti hangverseny, ami idén az ünnep előtt két héttel lesz, március 15-én Veszprémben, a Szent László-templomban, majd másnap Tihanyban, az apátsági templomban. Mindkét alkalommal Liszt Ferenc Via Crucis (Keresztút) című művét énekli a kórus. Az alapító karnagy születésnapja (június 29.) környékén, idén június 28-án rendezik az emlékhangversenyt az Agórában. Közös rendezvény lesz a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpaddal, mivel ők is és a Liszt Ferenc Kórustársaság is idén 65 éves. Két nappal később a székesegyházban szolgálnak szentmisén, majd közösen megkoszorúzzák a Panteonban Kollár Kálmán emléktábláját.

Mivel minden felekezettel jó kapcsolatot ápolnak (mellesleg a karnagy református), az egyik adventvasárnap Veszprém valamelyik protestáns templomában szolgál az énekkar. Negyedik fix programjuk az októberi reformációs hangversenysorozat: egy alkalommal Veszprémben lépnek fel egy protestáns templomban, két-három alkalommal pedig a környék, Balatonakarattya, Balatonkenese, Balatonfüred, Szentgál protestáns templomában (eddig ezek voltak a helyszínek).

Világi és egyházi repertoárral is rendelkezik a kórus, ami nagy örömükre Veszprém kiemelt művészeti együttese. Március 24-én, azaz virágvasárnap a Cholnoky-lakótelepen, a Magyarok Nagyasszonya-templomban szolgál a VLFK Búzavirág Gyermekkara a délelőtti szentmisén, majd a régebb óta fiatalokból álló Liszt kórussal készülnek a muraközi turnéra. A május 24-26. közé tervezett útra már a frissen jelentkezett kórustagok is utazhatnak. Tavaly, az EKF kapcsán rendezték meg először a Cukik a cukiban című hangversenysorozatot, amelyen diákokból álló együttesek léptek fel nagy sikerrel, ezt idén is megrendezik, jövőre pedig újra számíthatunk a Nemzetközi Romantikus Kórusfesztiválra – hallom Varga Áron karnagytól, aki református egyházzenészként végzett, orgonaművész és ének-zene művésztanár. Napjai egy részét mégis az utazás teszi ki, mert Kodály országában igen alacsony óraszámokat tesz ki a zeneoktatás, már ahol egyáltalán szerepelhet az órarendben.