Ódor Richárd főszervező elmondta, a 2023. novemberi első alkalom sikere kapcsán döntöttek a folytatás mellett, akkor 30-40 látogatóra számítottak, ehhez képest az érdeklődők száma meghaladta a százat. Ezúttal is elsősorban olyan játékokkal készültek, melyeknek szabályai könnyen megtanulhatóak és a család minden tagja számára kiváló szórakozást nyújtanak.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

– 3-tól 99 éves korig vártunk mindenkit a rendezvényre, ahol a családi partijátékok mellett a gyakorlottabbaknak összetettebb játékokat is hoztunk. Elég gazdag volt tehát a paletta, a piciknek is készültünk néhány készségfejlesztő játékkal, de a harcolós, kooperatív és versenyjátékok között is mindenki megtalálhatta a számításait. A cél egyrészt a társasjátékok népszerűsítése volt, másrészt az, hogy ezen hobbi kedvelőinek ne kelljen átjárni veszprémi, győri egyesületekhez, hanem helyben is kialakuljon egy olyan közösség, mely időről időre találkozni tud és különféle játékokat ki tud próbálni.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

- Úgy gondolom, aranykorát éli ez a fajta kikapcsolódási forma, ami annak is köszönhető, hogy az elmúlt 8-10 évben kiszélesedett a paletta, sok fejlesztő és játékkészítő jelent meg a piacon. Társas- és Partyjáték szervezés Pápa néven létrehoztunk egy Facebook-csoportot, 180 tagunk van, ebből körülbelül 50 az aktív. Heti rendszerességgel szervezünk összejöveteleket, a cél az, hogy idővel Pápán legyen egy fix helyünk, ahol rendszeresen tudunk találkozni, játszani és új tagokat fogadni – tájékoztatott Ódor Richárd.