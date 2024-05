A Tapolcai Értékmegőrző Egyesület eseményét Navracsics Tibor nyitotta meg. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter arról beszélt, hogy témájában szerteágazó az alkotó életműve.

Tihanyiné Bálint Zsuzsa helyi festőművész kiállítását Navracsics Tibor nyitotta meg az Ózsinagógában

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

– Ami az alkotást illeti, Tihanyiné Bálint Zsuzsa nem ragadt meg a balatoni tájnál és a Tapolcai-medencénél, hanem szakrális képeket is alkotott, megfestette az ország más tájait. Találhatunk a kiállításon aktokat és különféle tanulmányokat is. Olyan sokoldalú tehetségről van szó, aki talán azért nem vált főállású művésszé, mert mindig fontosabbnak tartotta azt, hogy iskolát teremtsen. A szoros és átvitt értelmében egyaránt. Hiszen Zalahalápon, sőt, országosan is az egyike volt azoknak, akik megteremtették a művészeti oktatás általános oktatáson belüli kereteit Ezáltal számtalan olyan tanítvány nőtt fel itt és bontakoztatta ki tehetségét, akit adottságai a későbbiekben művészi pályára vittek, vagy a művészi talentumot kamatoztatva más pályára – mondta a miniszter.

Hozzátette, hogy tanítványok, követők százai kísérik figyelemmel Zsuzsa pályáját. És bár úgy döntött, hogy alkotásai egy részétől megszabadul, de Neszler Imrének köszönhetően ezek a művek a köz vagyonát gyarapítják. Imre elképesztő aktivitással teremti újjá Tapolca múltjának egy meghatározó, olyan szeletét, amely a második világháború óta fájóan hiányzott innen. Most, ha csak képletesen is, de visszajön. A tapolcai zsidó hagyományokról van szó. A magyarországi zsidóságnak mindig fontos volt a kultúrateremtés, és annak megőrzése. Így most azáltal, hogy Zsuzsa életművének jelentős részét megvásárolta, kiállítja és bemutatja, szépen találkozik két helyi hagyomány. A művészeti és a zsidó közösség hagyománya.

Az egybegyűlteket az egyesület elnöke, Neszler Imre Attila köszöntötte, és elmondta, hogy az egyesület megvásárolta az alkotó képeinek jelentős részét. A badacsonyi, balatoni vonatkozású alkotások az egyesület tulajdonába kerülnek, és azokat vándorkiállításon mutatják be a jövőben Badacsonyban, Sümegen, Kapolcson és a környéken.

Az alkotó köszönetét fejezte ki, és saját versét mondta el a megnyitón, majd furulyán közreműködött Bognár Olívia.