A Tatabánya gyengélkedésével nyílttá vált az NB I-ben a harmadik hely sorsa, így a bajnoki cím kérdése (Telekom Veszprém, vagy Pick Szeged?) mellett ebben a szezonban azért is izgulhatunk, hogy ki kaparintja meg a bronzérmet.

A Balatonfüredi KSE remek szerepléssel jelentkezett be erre a pozícióra, ha a csapat tavasszal is így folytatja, jó esélye nyílik rá, hogy a két nagy mögött ő legyen a harmadik erő.

Lássuk, miként alakult a BKSE első féléve a 2021/2022-es idényben!

György László legénysége a koronavírus miatt erősen kiszámíthatatlan és igen változatos előző szezonban a negyedik helyen végzett az NB I-ben, a Magyar Kupában pedig megkaparintotta a bronzérmet. A jól sikerült tavasz komoly reményekre adott okot, ám a nyár vége/ősz eleje nem úgy sikerült, ahogy azt a fürediek szerették volna. Először is a csapat gyorsan végzett a nemzetközi szerepléssel, az Európa Liga első selejtezőkörében búcsúzni kényszerült. A BKSE nagy csatát vívott a svéd Malmövel, amely idegenben lőtt több góllal vívta ki a továbbjutást. Másodszor: a bajnoki rajton nem sikerült begyűjteni a két pontot, az első fordulóban a Budakalász vendégeként döntetlent játszott a Balaton-parti együttes.

Hogy nincs komolyabb gond a társasággal, az mutatta, hogy Szöllősi Balázsék a második körben könnyedén intézték el (37-29) a mindig veszélyes Fejér-B.Á.L. Veszprémet és ezután szép menetelésbe kezdtek. A BKSE sorrendben a Dabast (24-21), a Kecskemétet (idegenben 35-29), a NEKA-át (33-24) egyaránt két vállra fektette, majd a Telekom Veszprém elleni, mondhatni, papírforma vereséget követően begyűjtötte a legnagyobb riválisok skalpjait. A Tatabánya 10 góllal (32-22) kapott ki Füreden, Gyöngyösön eggyel (28-27) diadalmaskodtak György László fiai, akik nem kegyelmeztek a Csurgónak sem (34-25).

A folytatásban Szegeden alulmaradtak a Balaton-partiak, akik egyetlen őszi betlijüket ezután követték el, elbukták a Ferencváros elleni hazai derbit (32-33). Az idei utolsó játéknapon aztán magabiztosan nyert (36-21) a társaság Egerben.

A Füred jelenleg harmadik a tabellán, de messze még a vége, ahogyan György László fogalmazott többször is az elmúlt hónapokban, a helyezések csak tavasszal dőlnek el. Mindenesetre csapata jó eséllyel száll küzdelembe a bronzéremért, ebben a csatában most a Ferencváros tűnik a legnagyobb ellenfélnek, de nem szabad leírni a Tatabányát sem, amely kezd kilábalni a hullámvölgyből. Illetve ott van még a Gyöngyös is, a hevesiek gyengén zárták az őszt, ám képesek lehetnek felkapaszkodni.

A BKSE ezen a héten szerdáig még edzett, majd aznap este megtartotta évzáró vacsoráját. A játékosok rövid téli pihenőre mennek, kivéve a válogatottak, akik már karácsony előtt elkezdik a felkészülést magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokságra. Füredről Bóka Bendegúz, Rodriguez Pedro és Topic Petar került be Gulyás István szövetségi kapitány keretébe. Az Eb január 13-án kezdődik.

A bajnoki pontvadászat február elején folytatódik, a BKSE a Komló elleni hazai meccsel kezdi a 2022-es évet.

További hírek a klub háza tájáról, hogy három játékos is szerződést hosszabbított a napokban. Bősz Dániel, Dénes János és Németh Balázs egyaránt két éves kontraktust írt alá.

A férfi kézilabda NB I jelenlegi állása: 1. Pick Szeged (egy meccsel több) 25 pont, 2. Telekom Veszprém 23, 3. Balatonfüredi KSE 17, 4. FTC 14, 5. Tatabánya 12, 6. NEKA 12, 7. Budakalász (egy meccsel több) 12, 8. Gyöngyös 11, 9. Komló 10, 10. Dabas 9, 11. Fejér-B.Á.L. Veszprém 9, 12. Csurgó 8, 13. Eger 4, 14. Kecskemét 4.