Két kör után nehéz helyzetbe került a Balaton Bútor FC Veszprém, amely a bronzpárharcban előbb otthon, majd idegenben is kikapott a Debreceni EAC együttesétől. A hajdúságiakat így már csak egy siker választja el az éremtől, a helyosztó az egyik fél harmadik győzelméig tart. A harmadik összecsapást Veszprémben rendezik, pénteken 18.30-kor indul a küzdelem a Március 15. úti sportcsarnokban.

A bakonyiak dupla veresége meglepetés volt, hiszen Tatai Józsefék az alapszakaszban és a rájátszásban is magabiztosan fektették két vállra a DEAC-ot, sorrendben 6-4-re, 9-3-ra, 8-3-ra és 6-3-ra nyertek riválisuk ellen.

Ráadásul korábban sem volt sok keresnivalója a Debrecennek a Veszprémmel szemben, tavaly is ez a két csapat játszott a bronzéremért, amelyet a bakonyiak könnyedén gyűjtöttek be.

Idén viszont más a helyzet. Fehér Zsolt legénysége elfáradt a szezon végére, ez annak is köszönhető, hogy a sérülések és az ebből adódó létszámgondok miatt nem igazán tudja forgatni együttesét a szakember.

A párharc nyitányán, múlt pénteken hiába vezetett már 3-1-re a Balaton Bútor FC, a DEAC vendégként is fordítani tudott, 3-5.

A hétfőn rendezett debreceni második mérkőzés hatalmas csatát hozott. Eleinte úgy tűnt, hogy a hajdúságiak átrobognak ellenfelükön, hat perccel a vége előtt 4-0 állt az eredményjelzőn. Innen azonban felállt a Veszprém, amely hatalmas energiákat mozgósítva lefaragta hátrányát és az utolsó másodpercben egyenlített. A ráadás DEAC-góllal kezdődött, erre Everton válaszolt, az utolsó percben azonban a hazaiak brazilja, Thiago döntötte el a meccset, 6-5.