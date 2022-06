Különleges helyszíneken rendezték a tájfutók országos ­diákolimpiáját, ahova a megyei fordulókról ötszáz tanuló jutott be. Két nap alatt két külön számban mérhették össze magukat a sportolók – ez alkalommal nem egyesületüket, hanem iskolájukat képviselve. A diákolimpia kísérőversenyeként bonyolították le a kétnapos, összetett, nappali, egyéni, országos rangsoroló Typographia Kupát.

– Szombat délelőtt a Városligetben, látványos kulisszák között zajlott a sprintverseny, mely egyben a sportág kiváló népszerűsítéseként szolgált a parkban pihenő családok és a Vajdahunyad várát látogató turisták számára. A nagyon gyorsan futható részek mellett egyes áthatolhatatlan objektumok és mesterséges lezárások segítségével jó néhány útvonalválasztós átmenet is bekerült a pályákba, de ezek sem zavarták meg Máramarosi Ritát, aki a legnagyobb különbségű – 70 másodperces – győzelmet aratta. Bálint Benedek is uralta a mezőnyt, így szintén bajnoki címet szerzett. A délutáni diákváltón a fiatalok már megyei színekben, háromfős – különböző korosztályú sportolókból összerakott – csapatokkal álltak ki egymás ellen. Itt is nagyszerű eredményt értek el a veszprémiek, hiszen a túlnyomórészt III. korcsoportos tagokból álló csapatok második, ötödik és hatodik hellyel gazdagodtak – számolt be lapunknak az eseményről Gaschler-Gyeviki Nóra. Megtudtuk tőle, hogy másnap Nagykovácsiban a hosszútávval folytatódott a ­diákolimpia.

– Sajnos a Budai-hegység összes kihívását felvonultató terep, az intenzív zöld növényzet, a pontfogást általában segítő, jellegzetes támadópontok hiánya és a diákolimpiákra nem jellemzően kemény pályakitűzés megrostálta a mezőnyt, nagy különbségeket hozva az eredményekben. Ennek ellenére Máramarosi Rita meg tudta ismételni előző napi eredményét, és ismét a dobogó tetejére állt. A veszprémi tanulók sok jó helyezése összesítésben is meghozta gyümölcsét: a 79 induló iskola közötti versenyt a Lovassy László Gimnázium nyerte. Eredmények, diákolimpia sprint, NII: 3. Molnár Zulejka. NIII: 3. Gaschler Janka, …6. Heizer Alíz. NV: 1. Máramarosi Rita, …4. Lantai Lili, 5. Gaschler Emma. NVI: 4. Lantai Bo­róka.

FIII 3. Varsányi Ádám. FIV: 4. Nagy Bence. FV: 3. Bálint Gergő, 4. Barát Miklós. FVI: 1. Bálint Benedek, …3. Bálint Ádám.

Hosszútáv, NII: 2. Molnár Zulejka. NII: 6. Heizer Alíz. NV: 1. Máramarosi Rita, …5. Gaschler Emma.

FIII: 5. Varsányi Ádám. FV: 3. Barát Miklós, 6. Blaskó Benedek. FVI: 5. Kovács Márk.

Sprintváltó, lány: 2. Heizer Alíz, Gaschler Janka, Lantai Lili, …6. Barát Jázmin, Kovács Borbála, Gaschler Emma.

Fiú: 5. Varsányi Ádám, Küronya Rudolf, Bálint Be­nedek.

Typographia Kupa összetett, N45A: 3. Gaschler-Gyeviki Nóra. N50A: 2. Németh Zsoltné Bors Melinda.

F12C: 2. Strenner Nimród. F45A: 2. Molnár Zoltán. F50A: 2. Máramarosi István. F65A: 5. Horváth Tivadar. F70A: 3. Bacsó Attila.