A tókerülőn 516 hajó, 2520 versenyző, 26 hajóosztály, 11 külföldi csapat indult, 16 hajó női kormányossal állt rajthoz, nőkből áll a Prosecco Sailing Team. A Fifty-Fifty - egy kétárbócos magyar fejlesztésű katamarán - a saját maga által 2014-ben felállított 7 óra 13 perc 57 másodperces pályacsúcsot döntötte meg 36 másodperccel. A versenyen a Raffica volt a leggyorsabb egytestű, Király Zsolt kormányzásával.

Hatalmas tömeg kísérte figyelemmel a rajtot a füredi mólóról csütörtökön reggel, amikor lehetett látni, hogy kirobbantak a rajtvonalról a katamaránok. Zsúfolásig megtelt a kísérő- és a médiahajó is, melyekről szintén meg lehetett tekinteni a rajtot és egy ideig a viadalt is.

A parton igazi fiesztahangulat uralkodott, rendkívül érdekes programok, látnivalók várták az érdeklődőket a mólón, a Vitorlás téren és a Tagore sétányon is. Óriás kivetítőkön is lehetett figyelni a hajósokat.