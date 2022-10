Az előző fordulóban ismét a tabella élére állt a Practical VLS Veszprém a labdarúgó NB III nyugati csoportjában. A bakonyiak 6-0-s zakót mértek Teskándon a hazaiakra, míg jelenlegi legnagyobb riválisuk, a Puskás Akadémia II. kikapott Bicskén.

A pályaválasztói jogok (kényszeres) felcserélése miatt a VLS sorozatban hat meccset játszik idegenben, ebben a szériában most jön a harmadik állomás, vasárnap az Érd vendége lesz az együttes. (Érdekesség, a Veszprém ezen az őszön otthon is idegenben van, hiszen a stadion felújítása miatt Ajkán játssza hazai bajnokijait. Emiatt a „hontalan” jelző.)

– Sokszor beszéltünk már róla, hogy milyen nehéz körülmények között készülünk és szerepelünk ebben az idényben, így most nem is szeretnék ezzel különösebben foglalkozni, csak annyit mondanék, hogy nagyon jó csapatom van. Persze akadnak hullámvölgyek, azonban a játékosok hihetetlenül jól állnak bele a munkába. Csak szuperlatívuszokban tudok róluk beszélni, rendkívül motiváltak, minden meccset szeretnének megnyerni – jelentette ki Pető Tamás, a Practical VLS Veszprém szakvezetője, aki hozzátette: valamikor könnyebb, valamikor nehezebb dolguk van, viszont az akaratra és a hozzáállásra nem lehet panasza. Most Érden kell helytállniuk, a hazaiak a hatodik helyről várják az összecsapást, a felek között nyolc pont a különbség.

– Az Érd átalakult, fiatalodott, ugyanakkor szervezett csapatról van szó, amely képes meglepetés okozni. Ezzel együtt ennek a találkozónak mi vagyunk az esélyesei, úgy is fogunk fellépni és beleállni a meccsbe. Bízom benne, hogy eltökéltségünk három ponttal párosul majd – mondta Pető Tamás.

Az Érd–Veszprém bajnoki vasárnap 13 órakor kezdődik.

A hétvége többi találkozójának programja a nyugati csoportban, vasárnap, 11.00: ZTE II.–Kaposvár, Puskás Akadémia II.–MOL Fehérvár II., ETO Akadémia–Teskánd, 13.00: III. Ker. TVE–Komárom, Csorna–Tatabánya, Buadörs–Balatonfüred, Nagykanizsa–Gyirmót FC Győr II., Zsámbék–Mór, Bicske–Kelen SC.