BKSE–Granollers 25-30 (12-15)

Veszprém Aréna, 500 néző. V.: Boricsics, Markovics (szerbek). Balatonfüredi KSE: Andó, Tóth M. (kapusok), Kemény 1, Szretenovics 5, Bóka 3, Szmetán M. 4 (2), Németh B., Gostovics 3, Szöllősi B. 2 (1), Dénes, Malinovic 1, Hornyák P. 4, Szűcs B. 1, Vajda 1, Varga. Edző: György László. Fraikin BM. Granollers: Luan da Rosa (kapus), Valera Rovira 14 (6), Garcia Robledo 6, Yusuf 4, Martínez Bages 3, Gurri 1, Romero 1, Rey 1, Torriani, Amigo Boada, Roca Rodríguez. Edző: Antonio Rama Garcia.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 6/6.

Hazai pályán, egészen pontosan a Veszprém Arénában kezdte az Európa Liga 2022/2023-as szezonjának csoportkörét a Balatonfüredi KSE, amely a C jelű hatosban a spanyol Granollers ellen nyitott.

Méghozzá nem túl jól, legalábbis az első percek a vendégeké voltak, a Granollers egy 5-0-s rohanással rajtolt, az első füredi találatra majdnem hét percet kellett várni, 1-5.

A folytatásban igyekezett feljebb zárkózni a BKSE, Bóka a 16. percben 6-9-re alakította az állást. A válogatott szélső eredményesen játszott, ahogyan a másik oldalon Hornyák is, ennek ellenére megint sikerült ötre hizlalnia a különbséget a Granollersnek, 8-13. Szretenovics és Vajda talált a kapuba, ismét beleerősített a Füred, az első félidő után is vezetett a spanyol csapat, de mindenképpen biztató volt, hogy csak hárommal.

A második játékrész elején Szöllősi hetesét védte Luan de Rosa, aki Bóka próbálkozását is hárítani tudta nem sokkal később. Ismét ötre nőtt a hazaiak hátránya, 12-17.