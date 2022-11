Csípős, hideg időben gyászszünettel kezdődött a mérkőzés, a közelmúltban elhunyt Nagy László, Arany János régi füredi futballisták, valamint Hamza Imre és László Lajos törzsszurkolók emlékére. A kezdőrúgást a 87 éves Halápi Jani bácsi, a fürediek legidősebb törzsszurkolója végezte el, miután átvette a csapat ajándékát.

A kezdést követően azonnal támadólag lépett fel a hazai gárda, és jutalma a vezető gól lett a 12.percben: Farkas Dániel indításával Róth István lépett ki, és parádésan emelt a vendégek kapujába, 1-0. A vezető gól nagyon megnyugtatta a BFC-t, kényelmessé vált a játékuk, s ezért a vendégek feljebb merészkedtek, ügyesen kombináltak, de a kapura nem jelentettek veszélyt. Az első félidő krónikájához tartozik még két nagy kihagyott füredi ziccer, amelyeket a kiváló formában védő zsámbéki kapus bravúrosan hárított.

Szünet után azonnal egyenlített a vendéggárda. 47.percben hatalmas füredi védelmi hibát kihasználva Kerék kilépett és a rövid sarokba lőtt, 1-1. A egyenlítés után próbált újítani a házigazda, de a vendégek – kapusukkal az élen – állták a sarat, egészen a 61.percig, amikor is a bal oldalon előretörő Tóth Gergő verekedte be magát az alapvonalig, éles beadását a jó ütemben érkező Eszlátyi István közelről perdítette a kapuba, 2-1. A vezetés megszerzése után már nem adta ki kezéből az irányítást a BFC, és ha nehezen is, de a játék képe alapján megérdemelten nyerte meg a találkozót. Borgulya István, a fürediek edzője a lefújás után úgy értékelt a Naplónak, hogy egy lelkes, szervezett csapat ellen nagyon megszenvedtek, de a győzelemért járó három pontot begyűjtötték, ami ezen a napon a legfontosabb volt.

Balatonfüredi FC–Zsámbéki SK 2-1 (1-0)

Balatonfüred, 200 néző. V: Papp Á.

BALATONFÜREDI FC: Erdélyi – Farkas D. (Pécseli, 76.), Szalai, Róth (Eszlátyi, 46.), Lasz, Burucz, Bartha (Ott, 70.), Szabó B. (Jakab, 91.), Tóth G., Rádai, Géringer. Edző: Borgulya István.

ZSÁMBÉKI SK: Tímár – Somogyi, György B., Lőrinczy (Sárközi M., 74.), Orosházi, Sugár B. (Sugár S., 81.), Sárközi N., Kerék, Barlangi (Tolnay, 66.), Zsuppán (Mártonfi, 66.), Csabafi (Csó2ri, 74.). Edző: Szamosszegi Gábor.