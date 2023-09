GOG-Telekom Veszprém 36-30 (18-14)

Odense, 3416 néző. V.: A. Covalciuc, I. Covalciuc. GOG: THULIN – Rasmussen 2, MADSEN 7 (2), MENSING 11, JAKOBSEN 4, Olsen, BLONZ 4. Csere: Rex (kapus), Clausen, PEDERSEN 7, Lykke 1. Edző: Mikkel Voigt.

Telekom Veszprém: Biosca – Marguc 2 (2), Remili 7, FABREGAS 5, Ligetvári, el-Dera 3, Mahé 1. Csere: Corrales, Nagy B. (kapusok), Sandell, Casado 3, Koszorotov 3, Pesmalbek 1, VAJLUPAU 5 (3), Descat. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 7/5.

Két hibátlan csapat találkozott egymással a B csoportban, Dániában. A veszprémiek a címvédő Magdeburg idegenbeli legyőzését követően otthon a Montpelliert is megverték. A GOG a szlovén Celje és a lengyel Plock ellen diadalmaskodott az első két körben.

A bakonyiaknál a régebb óta sérült Bjarki Már Elísson mellett Jahja Omar maradt ki a keretből. A klub tájékoztatása szerint az egyiptomi szintén kisebb sérüléssel bajlódik.

A veszprémi kapuban ezúttal nem Corrales, hanem Biosca kezdett, méghozzá védéssel. A kevesebbet hibázó magyar csapat irányított a meccs elején, 6. perc: 2-3.

Könnyedén dobálta a gólokat a Telekom, a dánok nehezebb találták az utat a kapuhoz. Remili talált be több pozícióból is, emellett persze gólpasszokat is osztogatott a francia karmester. Megrázta magát a GOG, amely egyenlített, majd a bakonyiak is hibáztak párszor támadásban és a volt szegedi Blonz 7-6-ra alakította az állást. Ezekben a percekben látszott, hogy minden eladott labda megbosszulja magát, ráadásul a dánok megmutatták, hogy távolról is jól dobnak, 9-7.

Madsen értékesített büntetőjével 11-8-ra alakult az állás a 17. percben. Thulin jól védett, egyre jobban belejött a svéd, a másik oldalon Bioscát Corrales váltotta. Hiába, Ilics 12-8-nál időt kért, finoman szólva nem volt nyugodt, üvöltve igyekezett felrázni csapatát. A folytatásban Casado gyenge lövését védte Thulin, a másik oldalon Madsen betalált.

Blonz kiállítása meghozta a felzárkózás lehetőségét a Veszprémnek, de a GOG emberhátrányban is szívósan kézilabdázott, 15-10. Koszorotov találataival közelebb került a Telekom, de 15-12-nél Remili két perces kiállítást kapott.

A dánok jó formája tovább tartott, taktikusan, gyorsan játszottak, pontosan lőttek, 18-13. A félidő végén el-Dera szépített, így négy gólos hátrányban volt a szünetben a Veszprém.

A második játékrész elején Corrales védett, el-Dera pedig szép gólt lőtt. Továbbra is sok volt a bakonyi hiba, Marguc hetesét például a csereként beszálló Rex megfogta. A 35. percben 20-16 állt az eredményjelzőn. Vajlupau már pontosabb volt – épp, mint a Montpellier ellen –, Mensing viszont emberhátrányban is a hálóba vágta a labdát. Három-négy gól volt a különbség, továbbra sem működött igazán a vendégek védekezése, és komoly kapusteljesítmény sem akadt. Így Nagy Benedek is szerepet kapott, a fiatal hálóőr először került pályára a Bajnokok Ligájában pályafutása során.

A 32. percben öt találatra nőtt a GOG előnye, 25-20, Fabregas szépített. Nagy Benedek védett egyet, de úgy tűnt, a dán csapat lendületét nem sikerül megtörni, még nyitott védekezéssel sem.

Rasmussen lerohanását követően Momir Ilics időt kért, 45. perc: 27-22. Nem volt könnyű helyzetben a Veszprém, amely Casado két perces kiállítása miatt hátrányban játszott. Fabregas góljaira viszont számítani lehetett, a francia beállós jó labdákat kapott és sikerült értékesítenie a helyzeteket. Nagyon egyedül volt ezzel ezúttal csapatában.

Madsenék pedig nem akartak hibázni, elképesztő erővel és pontossággal tüzeltek. A másik oldalon ötlettelen volt ekkor a támadójáték, 50. perc: 30-23. Nyolc góllal vezetett már a GOG, amikor Vajlupau szépített. A védekezésen viszont nem sikerült javítani, a felszabadult hazaiak szinte akkor találtak be, amikor csak akartak.

A vége 36-30 lett, a rossz napot kifogó Veszprémen voltaképpen átgázolt a GOG. A bakonyiak nem sűrűn kapnak ennyi gólt, védekezésben ezúttal rendkívül gyengén muzsikált a társaság, de a támadások se működtek igazán egyik formációban sem. A Telekom legközelebb jövő szerdán lép pályára, az NB I-ben a Ferencvárost fogadja.