Mint ismert, a szerbekkel játszunk visszavágót az Európa-bajnoki selejtezőn, a kezdőben pedig helyet kapott a veszprémi származású védő, Lang Ádám is. Ovádi Péter és Porga Gyula „Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!” felkiáltással jelentkezett be a Puskás Arénából, sok tízezer drukker társaságában.

Nos, az első félidőre nem lehet panasza senkinek. A 20. percben Varga Barnabás szerezte meg a vezetést, és ugyan a 33. percben a szerbek szépítettek Pavlovics góljával, sokáig nem örülhettek, mert Sallai Roland egy perccel később bevette a kapujukat.

A meccs kezdete előtt egyébként az ultrák óriási koreográfiát mutattak be. A szó szoros értelmében is, ugyanis egy hatalmas Rózsa Sándor-molinót emeltek a magasba, miközben egy felirattal üzentek is. Az idézet egyébként a híres betyárnak tulajdonítják.

Ha mindenki úgy tösz, ahogy tönni köll, akkor minden úgy lösz, ahogy lönni köll.

