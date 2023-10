Igazi példakép

Lang Ádám Veszprémben született, a VFC USE-ban nevelkedett és a bakonyi vármegyeszékhelyen mutatkozott be a felnőttek között is. A több mint 60-szoros válogatott védő, aki szerepelt Európa-bajnokságon is, jelenleg Cipruson légióskodik. Nevelőklubjánál igazi ikonnak számít, több társával együtt neki is kint van a klubház falán a meze és a fotója, emellett motiváló idézetek is szerepelnek tőle az öltözőkben. A veszprémi fiatalok mind ismerik a nevét, remek példakép lehet számukra, hiszen a tehetsége mellett szorgalmával, tudatosságával jutott fel a honi labdarúgás csúcsára.