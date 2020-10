A pápai munkástanácsokra emlékeztek

Az 1956-os forradalom támaszaiként működő, az üzemek irányítását átvevő munkástanácsokra emlékeztek az Elsősorban pápai Városbarát Egylet önkéntesei.

Az Elsősorban pápai Városbarát Egylet (EpVE) az Esterházy-kastély előtti kopjafánál rótta le tiszteletét az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön. Horváth Lászlóné egyleti önkéntes szavalatát követően Kerecsényi Zoltán ügyvivő elmondta, máig kevés szó esik az ’56-os munkástanácsokról, pedig azok az üzemek irányítását átvéve a forradalom támaszai voltak, és némelyik még a bukás után is jó ideig kitartott.

– Pápán többek között a Textilgyárban, az Elekthermax Vállalatnál, a Húsipari Vállalatnál, a Magasbakonyi Állami Erdőgazdaságnál, a Pápai Nyomdavállalatnál, a Pápai Sütőipari Vállalatnál, a Veszprém megyei Tanács Bánya és Építőanyagipari Egyesülésénél, a Pápai Községgazdálkodási Vállalatnál, a Pápa Városi-Járási Földművesszövetkezetnél, a Gépjavító Vállalatnál, a 64-es Autóközlekedési Vállalat Pápai Kirendeltségénél, s a helyi Vasútnál is működött munkástanács, de helyi Pedagógus Munkástanács is létezett. A felsoroltak közül talán a legaktívabbnak a textilgyári bizonyult. Amikor a Központi Munkástanács megszűnt, s a vezetőket letartóztatták, akkor az országos sztrájk pápai fellegvára a Pápai Textilgyár volt, melynek állásfoglalásai a többi pápai üzemet is befolyásolták. 1956. december 11-én is még nagygyűlést tartottak, tehát a textiles munkásság jó ideig nem tágított – idézte fel Kerecsényi Zoltán ügyvivő Mészáros Gyula Az 1956-os forradalom eseményei Pápán és környékén című kötete alapján a történéseket. Hozzátette, ő is eme könyvből tudta meg, hogy anyai nagyapjának öccse a textilgyári munkástanács aktív tagja volt, akit forradalmi ténykedéséért meghurcoltak, internáltak.

A résztvevők arról is megemlékeztek, hogy idén harminc éve, hogy az ’56-os munkástanácsok örököseként újjáalakult a munkástanácsi mozgalom hazánkban – először a Herendi Porcelángyárban, az akkori neves veszprémi ügyvéd, későbbi belügyminiszter, Horváth Balázs segítségével.

Végül Varga Rita társ-fővédnök, vanyolai polgármester arról tájékoztatott, hogy az EpVE Vajda Péter-emlékprojektjében meghirdetett „Vajda Péter és kora” ifjúsági honismereti-műveltségi vetélkedő jelentkezési határidejét december 1-ig meghosszabbítják. Addig várják a pápai és környékbeli általános iskolás felső tagozatos, illetve középiskolás korosztályú, háromfős diákcsapatok nevezését a városi könyvtár honlapján elhelyezett feladatlapok megoldásán keresztül.