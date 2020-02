Várpalotai hintabaleset – Krisztofer nem emlékszik a zuhanásra

Nem ismerték el bűnösségüket a vádlottak, így a kalapácshinta üzemeltetője és a tanúsítvány kiállítója sem.

A két férfi érdemi vallomást nem tett, derült ki a Veszprémi Járásbíróságon az előkészítő ülésen, csütörtökön. Ellenük az ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat és felfüggesztett börtönbüntetést kért.

Kovácsfiné Nagy Judit ügyész részletesen ismertette a vádat, mely szerint a szórakoztató berendezések üzemeltetésével foglalkozó vádlott 2017. szeptember 2-án este Várpalotán működtette a hintát, a berendezés az indítás után másfél percig működött, ezt követően azonban az egyik kar hatalmas reccsenéssel letört, a tartóoszlopnak csapódott, oldalra lendült, és két utas kiesett. A legsúlyosabb sérült a hintától tizenöt méterre zuhant a földre és életveszélyes, maradandó fogyatékossággal járó koponyasérüléseket szenvedett. A másik sértettnek, aki a hintaszerkezet pótkocsijára esett, töréses-zúzódásos sérülései lettek. A hinta többi utasát nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos, vérző sérülésekkel a rendőrök, tűzoltók szabadították ki a gondolákból.

Bihari Viktória bíró az első tárgyalás időpontját április 21-re tűzte ki, melynek során a bíróság bizonyítási eljárást folytat. A tárgyalás után érdeklődésünkre Krisztofer – aki 18 éves volt a balesetnél, és szavait édesanyja segítségével értjük csak meg – elmondta, arra emlékszik, amikor elindult a hinta, de arra már nem, amikor kiesett, ahogy a kórházban eltöltött időre sem. Jól érzi magát és boldog, kedvenc időtöltése, ha sétálnak az utcán és a legjobban akkor örül, amikor édesanyját meglátja. Máthé Zoltánné Dia, az anya örömmel beszélt arról, hogy fia, aki kómában feküdt, és élet-halál között volt hetekig, csodával határos módon életben maradt, amiben ő első perctől kezdve bízott.

Krisztofer szépen gyógyul, de újra tanult járni és beszélni is. Az asszony első perctől kezdve fia mellett van, a kórházban is végig mellette ült, beszélt hozzá, hogy meg kell gyógyulnia, és az egész család hazavárja! Krisztoferrel ma is rendszeresen logopédushoz és mozgás rehabilitációra járnak. Az a cél, hogy a fiatal képes legyen önállóan ellátni magát, de ez ma még nem jellemző. A szülők hét gyermekükkel Hajmáskéren egy negyedik emeleti, másfél szobás lakásban élnek, visszafelé nem néznek, csak előre, és minden apró lépésnek nagyon örülnek, amivel javul a fiuk állapota.