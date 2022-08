A Pintér Aukciós Ház immár 12. alkalommal rendezi meg a Balaton, nyár, szerelem hívószavak mellett nyári aukcióját Balatonfüreden, a visszajáró törzsközönség mellett pedig minden évben kíváncsi az eseményre jó néhány hazai és külföldi nyaraló, turista is.

Az aukciós anyag szempontjából is érdemes felidézni azt az időszakot és korszellemet, amikor a balatoni nyár arculata a tó népszerűségének fellendülésével jelentősen átalakult. Az 1960-as években volt a leginkább tetten érhető ez a folyamat, éppen akkor, amikor olyan, a retró életérzést megtestesítő alkotások keletkeztek, melyek most különös népszerűségnek örvendenek a műkedvelők körében. Megemlítendő itt a közelgő árverés tételei közül Czene Béla a badacsonyi mólón sétáló, modern nőalakokat megörökítő kompozíciója, Varga József strandjelenete, Rökk Károly színes sátrakkal teli szántódi kempingje, vagy épp Czinke Ferenc élénk színekkel megfestett tihanyi életképe.

Az aukciós anyag ezúttal is bővelkedik kortárs képzőművészek munkáiban: mintegy 90 alkotás várja, hogy új gazdára találjon. Némelyek közvetlenül idézik meg a balatoni hangulatot, gondoljunk csak Regős István Hal a vízben című munkájára vagy Péterfy Ábel Három szín vitorlások című olajképére, mások pedig – úgymint Szenteleki Gábor Tibi bácsi és Marika néni a Balcsiban fürdenek című festménye vagy Hecker Pál Két szénanáthás öreg hippi egymás orrát törölgeti című munkája – a humort sem mellőzik. Az aukció különlegessége Weiler Péter Balaton-„szelet” című közel kétméteres vitorlása, melyet az alkotó egy gyermekkori élménye ihletett. A tételek összeválogatásánál külön figyelmet szenteltek a háború utáni magyar művészek szerepeltetésére: Reigl Judit, Bak Imre, Konok Tamás, Fajó János és Nádler István sokszorosított grafikái is feltűnnek a művek között.

Azonban nemcsak balatoni képeket fognak elárverezni: víz- és tengerparti jeleneteket, napsütötte tájakat és városokat, népi életképeket bemutató műalkotásokkal is találkozhat a közönség az aukción és az azt előkészítő tárlaton. Ilyenek például Mednyánszky László Vízparti táj című képe, Böhm Lipót Nyugalmas óra című munkája, Ligeti Antal, Molnár C. Pál tájképei, Bardócz Dezső Horgászó fiúja vagy Miklóssy Gábor fürdőszobában töröl­köző aktja.

A kétdimenziós alkotások mellett nagy számban kaptak helyet a kiállításon a különféle technikával és anyagban megfogalmazott plasztikák, illetve Zsolnay kerámiák, ahogyan különböző korú ékszerek – gyűrűk, nyakékek, fülbe-­ valók – is szerepelnek a hamarosan kalapács alá kerülő tételek között.

Az aukciós tárlat keretében kiállított alkotásokat a Vaszary Galéria két különtermében 10–18 óra között tekinthetik meg az érdeklődők. A nyílt, élő aukcióra augusztus 13-án, szombaton este 18 órától kerül sor, szintén a Vaszary Galé­riában.