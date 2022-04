A Gyurcsány-féle baloldali koalíció a választásokat megelőzően előszeretettel beszélt arról, hogy vidéken, elsősorban a megyeszékhelyeken is erősek tudnak majd lenni. Jakab Péter gyakran kérkedett azzal, hogy ő majd megszólítja a vidéki embereket is. Mindennek azonban hatalmas bukás lett a vége, a baloldal szinte minden megyeszékhelyet elveszített, ahol korábban győzelmi esélyeket láttak. Még Pécsett is csak hajszállal győztek – írja az Origo.

A baloldal a választások előtt úgy gondolta, hogy képesek lesznek nyerni több megyeszékhelyen, ebből aztán gyakorlatilag semmi nem lett. Szombathelyen, Vas megye 01-es számú választókörzetében Hende Csaba (Fidesz–KDNP) magabiztosan, több mint ötezer szavazattal győzte le a baloldali összefogás színeiben induló, elítélt bűnöző Czeglédy Csabát, ezzel még a 2018-asnál is jobb eredményt ért el.

Kaposváron, Somogy megye 1-es számú választókörzetében szintén jó eredményben reménykedett a baloldal. Ebből végül az lett, hogy Gelencsér Attila (Fidesz–KDNP) a voksok 47,63 százalékát begyűjtve, 5392 szavazattal utasította maga mögé Varga István baloldali jelöltet. A fideszes jelölt itt is jobb eredményt ért el 2018-hoz képest, hiszen akkor a szavazatok 43,69 százalékát szerezte meg.

Forrás: valasztas.hu

Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-es és 2-es számú választókörzetében is fideszes jelölt tudott győzni. Előbbiben Szabó Tünde győzte le a baloldali jelöltet, Lengyel Mátét. A korábbiakhoz hasonlóan itt is javítani tudott százalékos tekintetben a fideszes jelölt, akire ráadásul többen is voksoltak, mint 2018-ban.

A 2-es számú választókörzetbe Vinnai Győző (Fidesz-KDNP) nagyon megverte Aranyos Gábor baloldali jelöltet, a szavazatok 58,13 százalékát szerezte meg és több mint 11 500 szavazat volt kettőjük között.

Itt érdekesség, hogy 2018-ban a jobbikos Fülöp Erik egymagába is több szavazatot szerzett, mint a baloldali közös jelölt most áprilisban. Mivel viszont azóta Jakab Péter teljesen szétverte a pártot nem is csoda, hogy a fideszes jelölt simán nyert, mindezt úgy, hogy 10 százalékot erősödött.

Szolnokon, Jász-Nagykun-Szolnok 1-es számú körzetében több mint 4000 szavazattal győzte le Kállai Mária a Gyurcsány-párt politikusát, Sziráki Pált. 2018-ban itt a Jobbik színeiben induló Csikós Attila önmagában csak 1100 szavazattal kapott kevesebbet, mint most a baloldali közös jelölt.

Pécsett, Baranya 1-es számú választókörzetében csak hajszállal tudott nyerni a baloldali Mellár Tamás a fideszes Kővári Jánossal szemben, pedig ez a legbiztosabb baloldali körzetek közé számított. Kettőjük között gyakorlatilag ugyanakkora volt a különbség, mint 2018-ban a fideszes Csizi Péter és Mellár között,

az akkori számoknál viszont most több szavazatot kapott a Fidesz jelöltje.

Pécs másik választókörzetében, Baranya 2-ben viszont már fideszes győzelem született, Hoppál Péter megverte a DK-s Szakács Lászlót. A baloldal, amely annyira reménykedett Pécs teljes megnyerésében, végül a kettőből csak egy körzetet tudott elvinni, azt is csak egy hajszállal. Hoppál ráadásul erősödni is tudott. Míg 2018-ban a voksok 40,11 százalékát szerezte meg, addig most áprilisban az arány 44,41 százalékra javult.

Békéscsabán, Békés megye 1-es számú választókörzetében sem úgy alakult a verseny, ahogy a baloldal elképzelte. Herceg Tamás (Fidesz-KDNP) magabiztosan tudott nyerni a jobbikos Stummer János ellen, a szavazatok 48,27 százalékát megszerezve. A Jobbik összeomlását mutatja, hogy ebben a körzetben 2018-ban csak háromezerrel kevesebb szavazatot kaptak, egyedül indulva.

Miskolcon hatalmas győzelmet aratott a Fidesz, mindkét körzetet hozta.

Sok szó esett baloldali politikusok szájából Székesfehérvárral kapcsolatban is, ahol a választás hajrájában Orbán Viktor a Fidesz kampányzáróját is tartotta április 3-án, ami minden bizonnyal az eredményre is nagy hatással volt.

A baloldali politikusok nagyon bizakodóak voltak, úgy gondolták, hogy akár nyerhetnek is a városban. Fejér megye 1-es számú választókörzetében Vargha Tamás fideszes politikus több, mint kétezer szavazattal nyert és még erősödni is tudott százalékosan 2018-hoz képest. Fejér megye 2-es számú körzetében elsöprő fölénnyel nyert Törő Gábor (Fidesz–KDNP), a szavazatok 56 százalékát megszerezve.

A különbség közte és Fazekas Attila jobbikos politikus között 13 ezer szavazatnál is több volt. Fazekas 2018-ban, még nem baloldali közös jelöltként indulva csak ezerrel kapott kevesebb szavazatot, mint most az hat párt színeiben.

A baloldal szintén úgy gondolta, hogy Tatabányán is lehet esélyük nyerni. Komárom-Esztergom megye 1-es számú körzetében viszont közel négyezer szavazattal kapott ki Konczer Erik DK-s politikus Bencsik Jánostól, a Fidesz jelöltjétől.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Fidesz-KDNP kampánygyűlésén Székesfehérváron 2022. április 1-jén. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher