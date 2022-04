A baloldali pártok hetek óta bebizonyították, hogy mire képesek: veszekednek, civakodnak, és azon túl, hogy egymást hibáztatják, csakis a hatalom megszerzése és a pozíciók osztogatása lebeg a szemük előtt - írja az Origo.

Boros Bánk Levente egy Facebook-bejegyzésében világított rá arra, hogy a baloldalt most az jellemzi leginkább, hogy pozíciókon veszekednek, árulózzák és gyalázzák egymást, a nyilvánosság előtt üzengetnek egymásnak, felelősséget nem vállalnak semmiért, és nincsenek személyi következmények.

A Nézőpont Intézet elemzési igazgatója feltette a kérdést: gondoljunk bele: mi lenne itt, ha megnyerték volna a választást és most kormányzati pozíciókon veszekednének, állami források felett könyökölnék egymást, de soha, egyikük sem lenne felelős a saját hibás döntéseikért...

A baloldal hatalmat akar, nem pedig dolgozni

Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány jogi szakértője az Origónak adott interjúban kifejtette, hogy a baloldalnak fel kellene ismernie azt a nyilvánvaló tényt, hogy a politikai percemberek és az általuk folytatott botránypolitizálás helyett, a magyar társadalom megfelelő szakmai tudással rendelkező egyéneket akar látni a baloldali politikai palettán is, akik a békés egyet nem értés politikája mentén, konstruktívan dolgoznak az ország érdekében.

Boros Bánk Levente elemzését is alátámasztja az a megállapítás, miszerint a baloldal és annak politikusai nem képesek az önvizsgálatra, és nem hajlandók vállalni a személyi felelősséget a történelmi választási vereségért.

A mostani állapot is azt bizonyítja, hogy a baloldal ha nyert volna április 3-án csakis a pozíciók osztogatásával, az egymással való civakodással lennének elfoglalva a stratégiai fontosságú kérdések megvitatása, és az országépítő munka helyett.

A baloldal és politikusai ismét bebizonyították, ha a kormányrúdhoz engedték volna őket az emberek, akkor most káosz lenne, ráadásul egy olyan helyzetben, amikor egy felelős vezetőre és felelős kormányra van szükség ahhoz, hogy megvédjék a magyar embereket és Magyarország biztonságát.

Az ellenzék bukott politikai vezetői kényszeresen ragaszkodnak a pozíciójukkal együtt járó hatalomhoz és egyéb előnyökhöz, és láthatóan nem kívánnak megválni tisztségeiktől. Több képviselő is kiesett a parlamentből, és nem hajlandóak elfogadni a magyar emberek döntését.

A baloldalon valóban megindult a csörte az LMP és a Párbeszéd között, Karácsony Gergely pedig kijelentette, hogy nem az összefogás okozta a vesztüket, hanem annak hiánya. Érdekesség, hogy Karácsony Gergely helyettese, Gy. Németh Erzsébet (DK) például otthagyja a fővárost, és beül a parlamentbe.

Márki-Zay Péter és a Jobbik-elnök Jakab Péter egymásnak esett, Czeglédy Csaba szerint pedig a főpolgármester elárulta az ellenzéket. Gyurcsány Ferenc a választás után színre lépett, és Márki-Zayt tette felelőssé a bukásért, Márki-Zay szerint viszont alig várta a DK elnöke, hogy elbukják a választást. Gyurcsány végül azt is kimondta, hogy Márki-Zay nem volt "jó kapitány", nem vezette sikerre az ellenzék hajóját. Ha ez nem lett volna kellően abszurd, ezután következett, hogy mivel Márki-Zay nem veszi át a parlamenti mandátumát, Hadházy Ákos szerint igazságtalan az, hogy Szél Bernadett kiesik a parlamentből, ezért valahogyan csak "meg kellene oldani", hogy jusson neki hely. Nos, ha csupán ezekből a tényekből indulunk ki, látható, hogy a baloldal semmit sem változott, és számukra továbbra is a civakodás, a veszekedés a fontos. Egymást gyalázzák, árulózzák, és ha ők nyertek volna április 3-án, valószínűleg az elért eredményeket és Magyarország jövőjét, valamint biztonságát is veszélybe sodorták volna.

Borítókép: Márki-Zay Péter, hat ellenzéki párt közös miniszterelnök-jelöltje (b4), Karácsony Gergely főpolgármester (j2), valamint képviselőjelöltek: Tordai Bence (Párbeszéd), Vajda Zoltán (MSZP), Hadházy Ákos (Momentum és Mindenki Magyarországa Mozgalom), Hajnal Miklós (Momentum), Szabó Tímea (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP) és Jámbor András (Párbeszéd) az Egységben Magyarországért kampányzáró rendezvényén Budapesten, a Madách téren 2022. április 2-án.